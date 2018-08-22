Напал на женщину и кидался камнями в машины: в Индии задержан 21-летний Владислав из Эстонии

В воскресенье в Индии вблизи Нью-Дели в Гургаоне полиция задержала пьяного молодого человека, который родом из Эстонии. Он на парковке торгового центра кидал камнями в машины и напал на пожилую женщину.
Как сообщает местная полиция, 21-летний Владислав дебоширил возле торгового центра почти полчаса, пока не была вызвана полиция, передает Postimees со ссылкой на NDTV.
По словам очевидцев, Владислав на парковке кидал камнями в машины, после этого напал на пожилую женщину и вывихнул ей руку. Затем молодой человек направился в бар торгового центра, толкая попадающихся на пути прохожих.
Полиция задержала дебошира и доставила в арестный дом. Стражи порядка установили, что Владислав находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция предъявила ему обвинение в нарушении общественного порядка. До вынесения приговора его освободили под залог.
Как сообщает местная полиция, Владислав находится в Индии по рабочей визе, которая позволяет ему работать моделью.