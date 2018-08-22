Раймонд Кальюлайд: Ансип запомнится переходом на евро и бронзовой ночью

На праздничном приеме в честь Дня восстановления независимости вице-председатель Европейской комиссии Андрус Ансип сказал, что в целом дела в Эстонии идут хорошо, а некоторые достижения страны – его заслуга.
Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировала старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд:
«Честно говоря, о деятельности Андруса Ансипа на посту премьер-министра не так-то просто, к сожалению, вспомнить много позитивного.
На мировой экономический кризис возглавляемое им правительство реагировало очень медленно, а потом проводило настолько вялую политику, что последние годы правления Ансипа считаются периодом стагнации.
Безусловно, самой большой его ошибкой было нанесение значительного ущерба отношениям между представителями различных проживающих в Эстонии народов вследствие событий 2007 года.
Впрочем, в годы его правления Эстония перешла на евро – и это относится к категории тех событий, которые отчетливо запечалятся в народной памяти».