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Раймонд Кальюлайд: Ансип запомнится переходом на евро и бронзовой ночью

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Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

На праздничном приеме в честь Дня восстановления независимости вице-председатель Европейской комиссии Андрус Ансип сказал, что в целом дела в Эстонии идут хорошо, а некоторые достижения страны – его заслуга.

Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировала старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд:

«Честно говоря, о деятельности Андруса Ансипа на посту премьер-министра не так-то просто, к сожалению, вспомнить много позитивного.

На мировой экономический кризис возглавляемое им правительство реагировало очень медленно, а потом проводило настолько вялую политику, что последние годы правления Ансипа считаются периодом стагнации.

Безусловно, самой большой его ошибкой было нанесение значительного ущерба отношениям между представителями различных проживающих в Эстонии народов вследствие событий 2007 года.

Впрочем, в годы его правления Эстония перешла на евро – и это относится к категории тех событий, которые отчетливо запечалятся в народной памяти».

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