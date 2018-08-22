Раймонд Кальюлайд: Ансип запомнится переходом на евро и бронзовой ночью

Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировала старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд:

«Честно говоря, о деятельности Андруса Ансипа на посту премьер-министра не так-то просто, к сожалению, вспомнить много позитивного.

На мировой экономический кризис возглавляемое им правительство реагировало очень медленно, а потом проводило настолько вялую политику, что последние годы правления Ансипа считаются периодом стагнации.

Безусловно, самой большой его ошибкой было нанесение значительного ущерба отношениям между представителями различных проживающих в Эстонии народов вследствие событий 2007 года.