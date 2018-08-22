Еврейская община Эстонии назвала осквернение мемориала провокацией

Во вторник вечером местные жители обнаружили, что на мемориале жертвам Холокоста в Калеви-Лийва нарисованы свастики и написано нацистское приветствие. Установленный посольствами Германии, Чехии и Польши инфостенд кто-то поджег и осквернил, цветочные горшки были разбиты, цветы выдернуты из земли, а свечи разбросаны и раздавлены, сообщили в Еврейской общине Эстонии.

«Я потрясена и возмущена. Я не могу называть людьми тех поклонников нацистов, которые столь грубо и с такой ненавистью нападают на память о невинных жертвах, - сказала посетившая мемориал в среду Якобсон. - В Эстонии всегда с большим уважением и почтением относились к памяти об умерших вне зависимости от их национальности. Житель Эстонии не может вести себя подобным образом, поэтому я уверена, что мемориал осквернили люди, которые ненавидят Эстонию, и что это следует рассматривать как приуроченную к годовщине восстановления независимости Эстонской Республики провокацию».

По словам Якобсон, еврейская община и общественность Эстонии рассчитывают на то, что полиция сделает все возможное, чтобы задержать вандалов. «То, что в Эстонии есть люди, которые не понимают историю и не скрывают своего восхищения нацизмом, говорит о том, что на уроках истории или не рассказывали о Холокосте, или дали ему неправильную интерпретацию. Если мы не будем рассказывать правду о самых мрачных страницах нашей истории, какое нас ждет будущее?» - сказала Якобсон.

Якобсон выразила благодарность местной супружеской паре, обнаружившей, что мемориал осквернен, и сообщившей об этом полиции, волостной управе и Еврейской общине Эстонии.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное производство на основании раздела 1 статьи 149 Пенитенциарного кодекса.