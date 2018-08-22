Путин: Россия поддерживает идею о повышении безопасности полетов над Балтикой
22 августа 2018, 18:00
Россия поддерживает инициативу Финляндии по повышению уровня безопасности полетов над Балтикой, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Россия поддерживает предложение президента Финляндии о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой", - заявил Путин на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с финляндским коллегой Саули Нийнистё.
«Мы готовы обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, но они от этого отказываются», - сказал президент РФ.
«Я думаю, что это неконструктивная позиция. Мы надеемся на то, что она будет изменена», - добавил Путин.
Президент РФ также подчеркнул, что в ходе переговоров была выражена обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы.