Эстония снова открывает свое воздушное пространство для боевой авиации НАТО

Министерство обороны Эстонии сообщило, что с 27 августа воздушное пространство страны будет открыто для маневров боевой авиации стран НАТО. Небо над Эстонией было закрыто для военных самолетов с 7 августа, когда летчик испанского истребителя по ошибке выпустил боевую ракету.