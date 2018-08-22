Ср, 22.08.2018
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Эстония снова открывает свое воздушное пространство для боевой авиации НАТО

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USA õhujõudude F-16 hävitaja Ämari lennubaasi kohal.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters/Scanpix

Министерство обороны Эстонии сообщило, что с 27 августа воздушное пространство страны будет открыто для маневров боевой авиации стран НАТО. Небо над Эстонией было закрыто для военных самолетов с 7 августа, когда летчик испанского истребителя по ошибке выпустил боевую ракету.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, для обеспечения безопасности Эстонии необходимо открыть воздушное пространство страны для самолетов НАТО, выполняющих боевое дежурство в небе стран Балтии и отрабатывающих боевые маневры, передает Rus.ERR.

Расследование инцидента с пуском ракеты, которую до сих пор не нашли, продолжается. Министр повторил, что пуск боевой ракеты класса "воздух-воздух" не представлял угрозы гражданской авиации.

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