Исследование: каждая пятая семья в Эстонии живет от зарплаты до зарплаты

Согласно проведенному исследованию Kantar Emor, целых 90% жителей Эстонии считают свое финансовое положение как минимум удовлетворительным, из них треть считает свою экономическую ситуацию хорошей или даже очень хорошей, пишет портал Majandus24.
При этом плохим или очень плохим свое положение называет каждый пятый житель южной Эстонии и 16% пенсионеров.
Своим экономическим положением больше всего довольны молодые и обеспеченные люди, а так же те, кто живет в Таллинне, Северной Эстонии и в уездах Тартумаа и Йыгевамаа. По сравнению с годами экономического кризиса, доля людей, которые называют свое положение хорошим, выросла почти в два раза.
Однако по-прежнему наблюдается большая разница между жителями разных регионов страны. Так, если в Таллинне себя хорошо в плане финансов чувствуют 36% людей, то в Южной Эстонии, то есть, в Выруском, Вильяндиском и Валгаском уезде таковых только 20%. В то же время, среди таллиннцев своими финансами не довольны 7%, а среди жителей юга страны – целых 19%.
Есть разница между эстонцами и представителями других национальностей: 34% коренных жителей довольны своим положением, то же самое о себе сказали 23% неэстонцев.
Интересно, что оценка своего финансового состояния резко улучшается среди тех, чей ежемесячный доход составляет от 800 евро и выше.
Кстати, в ЕС своим экономическим положением довольны в среднем 49% населения, в то время как в нашей стране этот показатель составляет 62%. Негативное влияние на общеевропейскую статистику оказывают показатели стран Южной Европы. В то же время, субъективная оценка жителями разных стран своего благополучия расходится с объективными экономическими показателями.
«Например, во Франции ВВП на человека по сравнению с Эстонией выше в два раза, но свое экономическое состояние французы в основном оценивают более критично», - рассказывает руководитель бизнес-направления Kantar Emor Айвар Воог. Он добавил, что если рассматривать долгосрочные тренды, то оптимизм эстонцев по сравнению с другими жителями ЕС выше.
Люди больше вкладывают в здоровье
По сравнению с прошлыми годами, цели семей также несколько изменились. Если в кризис самым важным было найти работу, то сейчас 51% опрошенных считают главной темой на следующий год – улучшение своего здоровья, в том числе правильное питание, спортивный образ жизни, духовное здоровье и т.д.
Ремонт жилья, который еще год назад жители нашей страны считали самой важной целью, теперь в планах у 37% респондентов, а путешествия – у 36%. В то же время, каждая седьмая-восьмая семья планирует поменять жилье. В нынешнем году эстонцы стали больше путешествовать и инвестировать, последних насчитали 21%.
Финансовые дела семей нестабильны
Не смотря на все выше сказанное, финансовые дела многих жителей Эстонии все еще напряженные. Целых 54% респондентов вообще не занимаются планированием своих финансов и живут от зарплаты до зарплаты. Только 26% опрошенных составляет бюджет более чем на месяц вперед. «У 14% семей нет накоплений и инвестиций», - говорит эксперт Kantar Emor Леле Аак. По ее словам, таких семей в Эстонии насчитывается 81 000, в среднем таковых больше среди жителей Ида-Вирумаа, поселков и среди одиноких людей.
Каждая пятая семья ходит по тонкому льду
Во время проведения опроса у 67% людей были деньги на счетах, у 38% имелась наличность и у 26% были вклады.
В случае исчезновения основного источника дохода 28% семей смогут продержаться на плаву как минимум шесть месяцев. Из них большая часть тех, кто живет в Таллинне и семьи без детей.
Пятая часть семей сказали, что в такой ситуации они не продержатся и месяца. «Это показывает, что по тонкому льду до сих пор ходит значительная часть нашего населения. Достаточно потерять работу, и они попадут в беду», - говорит Аак.
По словам Аак, об инвестициях и накоплениях думают в основном люди в возрасте 25-34 лет, чей доход превышает 800 евро в месяц.
Несмотря на то, что каждый десятый опрошенный ничего не знает о криптовалюте, у 8% респондентов оказались инвестиции в этой сфере или планы приобрести криптовалюту.
В процессе исследования были опрошены 1650 жителей Эстонии в возрасте 18-74 лет.