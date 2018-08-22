Исследование: каждая пятая семья в Эстонии живет от зарплаты до зарплаты

При этом плохим или очень плохим свое положение называет каждый пятый житель южной Эстонии и 16% пенсионеров.

Своим экономическим положением больше всего довольны молодые и обеспеченные люди, а так же те, кто живет в Таллинне, Северной Эстонии и в уездах Тартумаа и Йыгевамаа. По сравнению с годами экономического кризиса, доля людей, которые называют свое положение хорошим, выросла почти в два раза.

Однако по-прежнему наблюдается большая разница между жителями разных регионов страны. Так, если в Таллинне себя хорошо в плане финансов чувствуют 36% людей, то в Южной Эстонии, то есть, в Выруском, Вильяндиском и Валгаском уезде таковых только 20%. В то же время, среди таллиннцев своими финансами не довольны 7%, а среди жителей юга страны – целых 19%.

Есть разница между эстонцами и представителями других национальностей: 34% коренных жителей довольны своим положением, то же самое о себе сказали 23% неэстонцев.

Интересно, что оценка своего финансового состояния резко улучшается среди тех, чей ежемесячный доход составляет от 800 евро и выше.

Кстати, в ЕС своим экономическим положением довольны в среднем 49% населения, в то время как в нашей стране этот показатель составляет 62%. Негативное влияние на общеевропейскую статистику оказывают показатели стран Южной Европы. В то же время, субъективная оценка жителями разных стран своего благополучия расходится с объективными экономическими показателями.

«Например, во Франции ВВП на человека по сравнению с Эстонией выше в два раза, но свое экономическое состояние французы в основном оценивают более критично», - рассказывает руководитель бизнес-направления Kantar Emor Айвар Воог. Он добавил, что если рассматривать долгосрочные тренды, то оптимизм эстонцев по сравнению с другими жителями ЕС выше.

Люди больше вкладывают в здоровье

По сравнению с прошлыми годами, цели семей также несколько изменились. Если в кризис самым важным было найти работу, то сейчас 51% опрошенных считают главной темой на следующий год – улучшение своего здоровья, в том числе правильное питание, спортивный образ жизни, духовное здоровье и т.д.

Ремонт жилья, который еще год назад жители нашей страны считали самой важной целью, теперь в планах у 37% респондентов, а путешествия – у 36%. В то же время, каждая седьмая-восьмая семья планирует поменять жилье. В нынешнем году эстонцы стали больше путешествовать и инвестировать, последних насчитали 21%.

Финансовые дела семей нестабильны

Не смотря на все выше сказанное, финансовые дела многих жителей Эстонии все еще напряженные. Целых 54% респондентов вообще не занимаются планированием своих финансов и живут от зарплаты до зарплаты. Только 26% опрошенных составляет бюджет более чем на месяц вперед. «У 14% семей нет накоплений и инвестиций», - говорит эксперт Kantar Emor Леле Аак. По ее словам, таких семей в Эстонии насчитывается 81 000, в среднем таковых больше среди жителей Ида-Вирумаа, поселков и среди одиноких людей.

Каждая пятая семья ходит по тонкому льду

Во время проведения опроса у 67% людей были деньги на счетах, у 38% имелась наличность и у 26% были вклады.

В случае исчезновения основного источника дохода 28% семей смогут продержаться на плаву как минимум шесть месяцев. Из них большая часть тех, кто живет в Таллинне и семьи без детей.

Пятая часть семей сказали, что в такой ситуации они не продержатся и месяца. «Это показывает, что по тонкому льду до сих пор ходит значительная часть нашего населения. Достаточно потерять работу, и они попадут в беду», - говорит Аак.

По словам Аак, об инвестициях и накоплениях думают в основном люди в возрасте 25-34 лет, чей доход превышает 800 евро в месяц.

Несмотря на то, что каждый десятый опрошенный ничего не знает о криптовалюте, у 8% респондентов оказались инвестиции в этой сфере или планы приобрести криптовалюту.