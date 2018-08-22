Ср, 22.08.2018
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  • Фото: полиция задержала размахивающего острым предметом мужчину

Фото: полиция задержала размахивающего острым предметом мужчину

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Задержание в центре Пярну.

ФОТО: Erakogu

Сегодня около 17.30 полиция получила вызов в Пярну на улицу Пикк, где пожилой мужчина размахивал острым предметом, сообщает Pärnu Postimees.

Полиция отреагировала на сообщение усиленным составом: на место происшествия прибыло четыре автомобиля.

По словам пресс-секретаря полиции, мужчина действовал сам по себе и напрямую не представлял ни для кого угрозы.

Полицейские задержали странно ведущего себя человека и передали его медикам. 

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