Фото: полиция задержала размахивающего острым предметом мужчину
22 августа 2018, 18:32
Сегодня около 17.30 полиция получила вызов в Пярну на улицу Пикк, где пожилой мужчина размахивал острым предметом, сообщает Pärnu Postimees.
Полиция отреагировала на сообщение усиленным составом: на место происшествия прибыло четыре автомобиля.
По словам пресс-секретаря полиции, мужчина действовал сам по себе и напрямую не представлял ни для кого угрозы.
Полицейские задержали странно ведущего себя человека и передали его медикам.