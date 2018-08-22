Тюрьма. ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Домодедовский суд Московской области приговорил жителя Москвы Максима Герта к 11,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотического вещества, которое тот привез из лечебно-туристической поездки в Перу.

Как рассказал Би-би-си адвокат осужденного Владимир Бригадин, молодой человек работал художником-оформителем в ЦУМе и поехал в Перу, чтобы подлечиться.

"Он давно страдает болезнью позвоночника, и ни один из традиционных методов лечения ему не помогал. Он прочитал, что в Перу есть специализированные шаманские центры, и поехал туда лечиться", - рассказывает юрист.

У перуанских шаманов москвич пил традиционный отвар "аяуаска", обладающий галлюциногенными свойствами. Поскольку он не успел завершить курс лечения до возвращения домой, то решил взять в Москву литр напитка, чтобы еще месяц употреблять его дома.

"Он привез [напиток] очень открыто, сдал его в багаж, сделал пересадку в Мадриде, и никто его нигде не останавливал", - говорит адвокат.

Проблемы начались при прохождении таможенного досмотра в московском аэропорту: сотрудники таможни решили изъять бутылку и отправить ее на экспертизу. По ее итогам в бутылке было обнаружено 465 граммов наркотического вещества диметилтриптамина, запрещенного в России.

Без галлюцинаций

Суд вынес Максиму Герту приговор по статьям 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и 229.1 (контрабанда наркотических средств) уголовного кодекса России. Согласно картотеке суда, приговор был вынесен еще 26 июня, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.

Защита предполагает, что на самом деле концентрация запрещенного вещества в напитке была незначительной. Кроме того, по словам адвоката, специалисты утверждают, что в составе жидкости диметилтриптамин не обладает наркотическими свойствами, так как он метаболизируется в организме.

"Еще важно понимать, что диметилтриптамин содержится в каждом человеке, его вырабатывает наш мозг наряду с серотонином, он содержится и в мясе животных", - говорит юрист.

В то же время психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью изданию "Ридус" отметил, что диметилтриптамин является мощным психоделиком и в чем-то схож с ЛСД.

"[Вещество] вызывает сильнейшие переживания, слуховые и зрительные галлюцинации. Сначала человеку кажется, что он воспринимает ту реальность, в которой он постоянно находился. Затем начинает испытывать галлюцинаторные переживания", - рассказал эксперт.

Как отмечает интернет-издание TagilCity.ru со ссылкой на друзей обвиняемого, сам он утверждал, что при употреблении напитка у него не было каких-либо галлюцинаций, не возникло наркотического опьянения и зависимости, а сам вкус отвара вызывал у него отвращение.

Также, по данным издания, на судебном заседании было установлено, что молодой человек не является наркоманом и не имеет друзей и знакомых, употребляющих наркотики.

Не первый случай

В прошлом году тот же судья Домодедовского районного суда вынес приговор в отношении 66-летнего бразильского шамана Шианки Роши Эдуардо по аналогичному делу.

Бразильца задержали после того, как на таможне аэропорта "Домодедово" в его багаже нашли четыре двухлитровые бутылки с отваром "аяуаска".

За шамана заступился сам президент Бразилии Мишел Темер, который на саммите БРИКС в Индии попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы Россия пересмотрела ситуацию с Шианкой Рошей.

В ходе процесса бразилец утверждал, что не знал о наркотических свойствах напитка и о запрете на его ввоз в Россию. В итоге суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.