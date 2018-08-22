Денис Бородич выходит из Партии реформ

Бородич сообщил, что решил покинуть политику после победы в конкурсе на место главы фирмы TLT AS. «Поскольку я не хочу создавать дополнительное напряжение в партии и управление большой организацией почти с 2000 работниками не оставляет времени для интриг, подвожу черту под своей политической деятельностью и покидаю Партию реформ. Желаю бывшим однопартийцам самореализации как в политике, так и в личной жизни», - написал Бородич.

Он отметил, что намерен направить все свои силы и внимание на воплощение своих целей уже на новой должности в TLT AS.