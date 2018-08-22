Денис Бородич выходит из Партии реформ

Денис Бородич, который недавно стал новым главой фирмы, управляющей таллиннским городским транспортом Tallinna linnatranspordi AS (TLT), сообщил на своей странице в Facebook, что покидает Партию реформ.
Бородич сообщил, что решил покинуть политику после победы в конкурсе на место главы фирмы TLT AS. «Поскольку я не хочу создавать дополнительное напряжение в партии и управление большой организацией почти с 2000 работниками не оставляет времени для интриг, подвожу черту под своей политической деятельностью и покидаю Партию реформ. Желаю бывшим однопартийцам самореализации как в политике, так и в личной жизни», - написал Бородич.
Он отметил, что намерен направить все свои силы и внимание на воплощение своих целей уже на новой должности в TLT AS.
Денис Бородич входил в Центристскую партию в 2004-2012 гг и с конца 2013 года он был членом Партии реформ. В 2007-2011 гг был вице-мэром Таллинна и членом Рийгикогу. В этом году он стал председателем правления таллиннского муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT)