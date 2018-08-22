ERJK потребовала от Центристской партии выплатить 40 000 евро

Поскольку комиссия надзора за финансированием партий (ERJK) считает вышедшие в эфир на телеканале ПБК до местных выборов выпуски передачи «Русский вопрос» скрытой политической рекламой Центристской партии, комиссия потребовала от партии уплатить более 40 000 евро.
Вице-председатель ERJK Каарель Таранд сказал BNS, что сумма, которую должна выплатить партия, составляет 40 387 евро 20 центов. Требование предъявлено за семь вышедших в эфир ПБК передач, показанных в преддверии местных выборов в период с 2 сентября по 14 октября. По словам Таранда, комиссия считает их скрытой рекламой Центристской партии.
По словам Таранда, комиссия рассчитала сумму в соответствии с договором Таллинна с ПБК и добавила НСО.
Комиссия проинформировала Центристскую партию о своем требовании. По словам Таранда, срок ответа еще не истек.