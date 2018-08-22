Ср, 22.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

ERJK потребовала от Центристской партии выплатить 40 000 евро

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Eurod (pilt illustreeriv)

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Поскольку комиссия надзора за финансированием партий (ERJK) считает вышедшие в эфир на телеканале ПБК до местных выборов выпуски передачи «Русский вопрос» скрытой политической рекламой Центристской партии, комиссия потребовала от партии уплатить более 40 000 евро.

Вице-председатель ERJK Каарель Таранд сказал BNS, что сумма, которую должна выплатить партия, составляет 40 387 евро 20 центов. Требование предъявлено за семь вышедших в эфир ПБК передач, показанных в преддверии местных выборов в период с 2 сентября по 14 октября. По словам Таранда, комиссия считает их скрытой рекламой Центристской партии.

По словам Таранда, комиссия рассчитала сумму в соответствии с договором Таллинна с ПБК и добавила НСО.

Комиссия проинформировала Центристскую партию о своем требовании. По словам Таранда, срок ответа еще не истек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ