Важная информация для водителей Таллинна
23 августа 2018, 7:32
В четверг, 23 августа, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории столичного района Пирита, передает Rus.err.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на улицах Пирита и Меривялья, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа департамент уведомил о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.