Важная информация для водителей Таллинна

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Полицейские. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

В четверг, 23 августа, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории столичного района Пирита, передает Rus.err.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на улицах Пирита и Меривялья, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа департамент уведомил о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.

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