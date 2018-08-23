Важная информация для водителей Таллинна

Усиленное патрулирование будет осуществляться на улицах Пирита и Меривялья, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа департамент уведомил о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.