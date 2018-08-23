Покинувшая IRL Аннели Аккерман примкнула к Партии реформ

Об этом утром в четверг, 23 августа, Аккерман объявила через пресс-службу Партии реформ, при этом Коммерческий регистр данные о ее вступлении в Партию реформ пока не подтверждает, пишет Rus.err.

С 9 января 2002 по 13 января 2018 года Аннели Аккерманн состоял в рядах IRL (ныне Isamaa).

Комментируя свой выход из консервативной партии, она сообщила, что разочаровалась в ней, больше всего критики со стороны Аннели Аккерманн вызвала новая налоговая политика, поддерживаемая отечественниками.