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Покинувшая IRL Аннели Аккерман примкнула к Партии реформ

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Аннели Аккерман.

ФОТО: PP

Бывший депутат Рийгикогу, имеющая большой опыт и в муниципальной политике Аннели Аккерманн присоединилась к Партии реформ, в списке которой планирует участвовать в парламентских выборах 2019 года.

Об этом утром в четверг, 23 августа, Аккерман объявила через пресс-службу Партии реформ, при этом Коммерческий регистр данные о ее вступлении в Партию реформ пока не подтверждает, пишет Rus.err.

С 9 января 2002 по 13 января 2018 года Аннели Аккерманн состоял в рядах IRL (ныне Isamaa).

Комментируя свой выход из консервативной партии, она сообщила, что разочаровалась в ней, больше всего критики со стороны Аннели Аккерманн вызвала новая налоговая политика, поддерживаемая отечественниками.

С 2009 по 2011 годы Аккерманн занимала пост вице-мэра Пярну, с 2011 по 2015 была депутатом Рийгикогу.

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