Покинувшая IRL Аннели Аккерман примкнула к Партии реформ

Бывший депутат Рийгикогу, имеющая большой опыт и в муниципальной политике Аннели Аккерманн присоединилась к Партии реформ, в списке которой планирует участвовать в парламентских выборах 2019 года.
Об этом утром в четверг, 23 августа, Аккерман объявила через пресс-службу Партии реформ, при этом Коммерческий регистр данные о ее вступлении в Партию реформ пока не подтверждает, пишет Rus.err.
С 9 января 2002 по 13 января 2018 года Аннели Аккерманн состоял в рядах IRL (ныне Isamaa).
Комментируя свой выход из консервативной партии, она сообщила, что разочаровалась в ней, больше всего критики со стороны Аннели Аккерманн вызвала новая налоговая политика, поддерживаемая отечественниками.
С 2009 по 2011 годы Аккерманн занимала пост вице-мэра Пярну, с 2011 по 2015 была депутатом Рийгикогу.