В США показали сброс ядерной бомбы с истребителя
23 августа 2018, 8:58
Сандийские национальные лаборатории выложили на YouTube видео, на котором истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagles сбрасывает ядерную бомбу B61-12.
Отмечается, что сброшенная бомба не имела ядерного боевого заряда.
Тестовый сброс прошел 11 июля 2017 года на полигоне Тонопа (Невада). Истребители сбросили две бомбы B61-12 − со средней и малой высот.
Сандийские национальные лаборатории принадлежат министерству энергетики США и занимаются разработкой, созданием и испытанием неядерных компонентов ядерного оружия.