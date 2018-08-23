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В США показали сброс ядерной бомбы с истребителя

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ФОТО: скриншот видео

Сандийские национальные лаборатории выложили на YouTube видео, на котором истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagles сбрасывает ядерную бомбу B61-12.

Отмечается, что сброшенная бомба не имела ядерного боевого заряда.

Тестовый сброс прошел 11 июля 2017 года на полигоне Тонопа (Невада). Истребители сбросили две бомбы B61-12 − со средней и малой высот.

Сандийские национальные лаборатории принадлежат министерству энергетики США и занимаются разработкой, созданием и испытанием неядерных компонентов ядерного оружия.

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