Рийгикогу жалуется властям Таллинна на печальную ситуацию с парковкой у стен парламента

В своем письме на имя мэра Таллинна Таави Ааса административный директор канцелярии Рийгикогу Ахто Сакс посетовал на то, что и сегодня разрешения на парковку на площади перед парламентом выдаются не всем желающим, а по минимуму, передает Rus.err.

По его словам, возможности парковаться на площади у стен Рийгикогу ухудшают также регулярные собрания и мероприятия, которых с каждым годом становится все больше.

"Особенно напряженной будет ситуация с парковкой с сентября по середину ноября этого года, когда начнется ремонт Губернаторского сада: на период строительных работ количество парковочных мест уменьшится еще на 15", - отметил Ахто Сакс, добавив, что на соседних улицах Фальги и Команданди ситуация с парковкой более благоприятная, загрузка там низкая.