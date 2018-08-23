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Рийгикогу жалуется властям Таллинна на печальную ситуацию с парковкой у стен парламента

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Рийгикогу.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Канцелярия Рийгикогу обеспокоена тем, что потребность парламента в парковочных местах значительно больше, чем позволяет площадь перед замком Тоомпеа.

В своем письме на имя мэра Таллинна Таави Ааса административный директор канцелярии Рийгикогу Ахто Сакс посетовал на то, что и сегодня разрешения на парковку на площади перед парламентом выдаются не всем желающим, а по минимуму, передает Rus.err.

По его словам, возможности парковаться на площади у стен Рийгикогу ухудшают также регулярные собрания и мероприятия, которых с каждым годом становится все больше.

"Особенно напряженной будет ситуация с парковкой с сентября по середину ноября этого года, когда начнется ремонт Губернаторского сада: на период строительных работ количество парковочных мест уменьшится еще на 15", - отметил Ахто Сакс, добавив, что на соседних улицах Фальги и Команданди ситуация с парковкой более благоприятная, загрузка там низкая.

"С учетом этого просим разрешить лицам, у которых есть выданное Рийгикогу разрешение на парковку, парковать свои машины на Команданди", - попросил Сакс.

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