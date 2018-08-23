Чт, 23.08.2018
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УЕФА введет видеоповторы в Лиге чемпионов

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Match referee Nestor Pitana checks the VAR System during the FIFA World Cup Final at the Luzhniki Stadium, Moscow.

ФОТО: Aaron Chown / PA Wire/PA Images

УЕФА остался впечатлен работой системы видеоповторов на ЧМ-2018 в России.

По данным The Times, организация планирует начать использовать видеоповторы в Лиге чемпионов уже с четвертьфиналов этого сезона. В УЕФА рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.

Это же решение будут обсуждать в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов. Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос еще пока в стадии обсуждения.

В том случае, если УЕФА начнет использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи – арбитров у ворот. Это нововведение поддерживал Пьерлуиджи Коллина, однако он в прошлом месяце покинул судейский комитет.

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