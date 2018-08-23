УЕФА введет видеоповторы в Лиге чемпионов

По данным The Times, организация планирует начать использовать видеоповторы в Лиге чемпионов уже с четвертьфиналов этого сезона. В УЕФА рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.

Это же решение будут обсуждать в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов. Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос еще пока в стадии обсуждения.