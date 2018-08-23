В Таллинне сдается внаем квартира за 20 евро. В эту сумму уже включены коммунальные платежи

О себе собственник сдаваемого объекта сообщает:

«Я вернулся в Эстонию несколько недель назад с необитаемого острова в Тихом океане, где работал радиолюбителем. Теперь, когда тропическая жара в Эстонии прекратилась, здесь уже можно жить. Друзей у меня много, я часто катаюсь на доске, работа у меня тоже есть, так что с арендой вы не опоздаете».