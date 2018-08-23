В Таллинне сдается внаем квартира за 20 евро. В эту сумму уже включены коммунальные платежи

Розыгрыш? Реклама? Шутка? Портал Kodustill предлагает к рассмотрению это объявление, размещенное на портале KV.EE. А может, стоит попробовать прочитать и между строк?
Сдается внаем двухкомнатная квартира на Палдиски-маантеэ в Таллинне. В объявлении написано, что в квартире имеется все необходимое для жизни, а плата за наем в размере 20 евро уже содержит коммунальные платежи, а также оплату нелегкого труда уборщицы.
Владелец квартиры примет под свое крыло всех заинтересованных лиц. «Поскольку в квартире поселятся тысячи людей, - написано в объявлении, - ежемесячные счета за коммунальные услуги не должны быть проблемой. Залоговую сумму платить не нужно, а вокруг нет ни одного соседа, который поздним вечером начнет качать свои права и требовать тишины и справедливости».
О себе собственник сдаваемого объекта сообщает:
«Я вернулся в Эстонию несколько недель назад с необитаемого острова в Тихом океане, где работал радиолюбителем. Теперь, когда тропическая жара в Эстонии прекратилась, здесь уже можно жить. Друзей у меня много, я часто катаюсь на доске, работа у меня тоже есть, так что с арендой вы не опоздаете».
С оригинальным текстом объявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Обратите внимание на ссылку, по которой якобы можно забронировать квартиру, и вам станет ясно если не все, то кое-что. Приносим извинения, если отняли немного вашего драгоценного времени. Господин с крыльями у нас его отнял гораздо больше.