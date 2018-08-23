Чт, 23.08.2018
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  • В Таллинне сдается внаем квартира за 20 евро. В эту сумму уже включены коммунальные платежи

В Таллинне сдается внаем квартира за 20 евро. В эту сумму уже включены коммунальные платежи

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ФОТО: KV.EE

Розыгрыш? Реклама? Шутка? Портал Kodustill предлагает к рассмотрению это объявление, размещенное на портале KV.EE. А может, стоит попробовать прочитать и между строк?

Сдается внаем двухкомнатная квартира на Палдиски-маантеэ в Таллинне. В объявлении написано, что в квартире имеется все необходимое для жизни, а плата за наем в размере 20 евро уже содержит коммунальные платежи, а также оплату нелегкого труда уборщицы. 

ФОТО: KV.EE

Владелец квартиры примет под свое крыло всех заинтересованных лиц. «Поскольку в квартире поселятся тысячи людей, - написано в объявлении, - ежемесячные счета за коммунальные услуги не должны быть проблемой. Залоговую сумму платить не нужно, а вокруг нет ни одного соседа, который поздним вечером начнет качать свои права и требовать тишины и справедливости».

ФОТО: KV.EE

О себе собственник сдаваемого объекта сообщает:

«Я вернулся в Эстонию несколько недель назад с необитаемого острова в Тихом океане, где работал радиолюбителем. Теперь, когда тропическая жара в Эстонии прекратилась, здесь уже можно жить. Друзей у меня много, я часто катаюсь на доске, работа у меня тоже есть, так что с арендой вы не опоздаете».

ФОТО: KV.EE

С оригинальным текстом объявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Обратите внимание на ссылку, по которой якобы можно забронировать квартиру, и вам станет ясно если не все, то кое-что. Приносим извинения, если отняли немного вашего драгоценного времени. Господин с крыльями у нас его отнял гораздо больше.

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