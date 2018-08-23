Фото: обвиняемый в жестоком убийстве и изнасилованиях в Таллинне предстал перед судом

Энрико Нурму (39) предъявлено обвинение в убийстве мужчины 1972 года рождения, в изнасиловании двух женщин и в ограблении. Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, все преступления были совершены в течение трех дней в ноябре прошлого года, пишет Postimees.

12 ноября около 18.30 в Таллинне рядом с перелеском у ипподрома Нурм напал на женщину, потащил ее к перелеску, где продолжил ее избивать, затем отнял у нее мобильный телефон, документы и банковскую карту, изнасиловал жертву и скрылся.

Как выяснилось позже, затем он направился к банкомату и снял с карточки потерпевшей 600 евро.

В ночь на 13 ноября он напал на следующую жертву возле коплиских гаражей. «Обвиняемый действовал так же, как и в предыдущий раз. К счастью, крики женщины услышал прохожий, который поспешил на помощь. Благодаря этому преступление не было доведено до конца, обвиняемый скрылся с места происшествия», - сказала руководившая досудебным следствием окружной пыхьяский прокурор Наталья Мийлвеэ.

15 ноября обвиняемый отправился к знакомому, отобрал у него банковскую карточку и затем убил его мучительным способом. «Установлено, что мужчину несколько раз ударили ножом в спину, в живот и в шею. Кроме того, жертве выкололи ножом оба глаза. Собранные данные указывают на то, что мотивом для убийства послужило желание обвиняемого жить в доме жертвы», - сказала прокурор.