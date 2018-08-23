Россию снова обвинили во вмешательстве в выборы

Все предыдущее руководство IBU во главе с президентом Андерсом Бессебергом вынуждено было уйти в отставку из-за обвинения в коррупции. Расследование по этому делу до сих пор ведет австрийская полиция. На новых выборах на пост президента будут претендовать два кандидата – представитель Швеции Олле Далин и Байба Брока из Латвии. В кулуарах обсуждается, что Союз биатлонистов России, несмотря на временное приостановление членства из-за допинговых проблем, неформально лоббирует кандидатуру Брока и собирает голоса в ее пользу.

"Далин имеет огромный опыт работы в биатлоне и в спорте в целом, – напоминает обозреватель Inside the Games Лайам Морган. – Он попробовал себя в самых разных ролях, включая должность вице-президента IBU по развитию и президента Федерации биатлона Швеции. В то время как Брока относительно неизвестна и появилась в биатлоне совсем недавно, возглавив латвийскую федерацию только в последние годы."

"Если по справедливости, Далин должен быть безусловным фаворитом", – считает один влиятельный спортивный чиновник. Но как показывает опыт многих выборов, справедливость далеко не всегда становится решающим фактором.

Намек Моргана прозрачен. Далин давно говорил о желании возглавить международную федерацию и поэтапно шел к этой должности, как минимум, все последнее десятилетие. Например, четыре года назад на Конгрессе IBU он пытался стать первым вице-президентом, но тогда уступил нашему Виктору Майгурову. Швед давно считался фаворитом на предстоящих выборах. А бескомпромиссная позиция в вопросах борьбы с допингом, на фоне жуткого кризиса в федерации как раз по этой части, только усиливала его шансы.

На этом фоне, выдвижение 42-летней представительницы Латвии Байбы Брока сразу на пост президента IBU стало сюрпризом. Брока – скорее политик, чем спортивный чиновник. В родной Латвии она занимала высокий пост министра юстиции, а также дважды претендовала на пост мэра Риги. В IBU Брока входит в состав юридического комитета, но в сравнении с Далином ее авторитет несопоставим.

Пикантности тут добавляет разве что тот факт, что Союз биатлонистов России на данный момент не является членом IBU. То есть права голоса на выборах у России не будет, если только членство СБР не будет восстановлено ранее.