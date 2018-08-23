Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Аликанте за сто евро!
23 августа 2018, 10:02
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lentodiilit.fi и travelfree.info.
Туда-обратно из Таллинна в Пекин или Шанхай начиная с 351 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Йоханнесбург начиная с 378 евро
Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 111 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 159 евро
Туда-обратно из Таллинна в Аликанте начиная со ста евро
Кампания Nordica: авиабилеты в различные города Европы начиная с 32.90 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Краби начиная с 345 евро
Туда-обратно из Таллинна в Аргентину начиная с 578 евро