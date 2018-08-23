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  • Фото и видео: в Тарту вблизи приборостроительного завода горит подстанция

Фото и видео: в Тарту вблизи приборостроительного завода горит подстанция

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Сегодня утром, 23 сентября, около 9.00 центр тревоги получил сообщение, что по адресу Рийа, 24б в Тарту горит подстанция.

К 9.58 работы по тушению пожара еще не были начаты, так как на подстанции до сих пор не удалось отключить электричество. Там уже виднеется пламя, пишет Postimees

В Тарту горит подстанция.

ФОТО: Kristjan Teedema

Спустя еще некоторое время пожарные все-таки приступили к работе, ситуацию взяли под контроль примерно за десять минут. На улице Рийа не работают некоторые светофоры. 

По данным Elektrilevi, в настоящий момент без электричества остались 29 клиентом. Вероятно, среди них есть некоторые промышленные предприятия. Причина пожара на подстанции еще неизвестна.

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