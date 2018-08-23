Фото и видео: в Тарту вблизи приборостроительного завода горит подстанция

К 9.58 работы по тушению пожара еще не были начаты, так как на подстанции до сих пор не удалось отключить электричество. Там уже виднеется пламя, пишет Postimees.

В Тарту горит подстанция. ФОТО: Kristjan Teedema

Спустя еще некоторое время пожарные все-таки приступили к работе, ситуацию взяли под контроль примерно за десять минут. На улице Рийа не работают некоторые светофоры.