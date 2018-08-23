Фото и видео: в Тарту вблизи приборостроительного завода горит подстанция
23 августа 2018, 10:11
Сегодня утром, 23 сентября, около 9.00 центр тревоги получил сообщение, что по адресу Рийа, 24б в Тарту горит подстанция.
К 9.58 работы по тушению пожара еще не были начаты, так как на подстанции до сих пор не удалось отключить электричество. Там уже виднеется пламя, пишет Postimees.
Спустя еще некоторое время пожарные все-таки приступили к работе, ситуацию взяли под контроль примерно за десять минут. На улице Рийа не работают некоторые светофоры.
По данным Elektrilevi, в настоящий момент без электричества остались 29 клиентом. Вероятно, среди них есть некоторые промышленные предприятия. Причина пожара на подстанции еще неизвестна.