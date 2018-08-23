Куда и как часто ездят клиенты Taxify?

“Как правило, время ожидания машины в Эстонии меньше пяти минут, а средняя продолжительность поездки 12-13 минут”, - говорит руководитель отдела операций Taxify Eesti Мартин Ярве. По его словам, больше всего поездок совершается за последние четыре месяца года, а меньше всего в январе, мае и июле.

Согласно статистическим данным по дням недели, дольше всего придется ждать такси по понедельникам, а меньше всего - по субботам. “Время ожидания зависит не только от дня недели, но еще и от погоды. В плохую погоду спрос на услугу растет, поэтому увеличивается срок ожидания. Если во время обычного дождя количество заказов сильно не возрастает, то во время дождя с ветром рост происходит всегда”, - добавил Ярве.