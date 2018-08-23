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Воог: рост популярности EKRE не был случайным

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Председатель партии EKRE Март Хельме.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Рейтинг Консервативной народной партии (EKRE), удержавшийся в августе после произошедшего в июле подъема, показывает, что рост популярности EKRE не был случайным, отметил руководитель исследования фирмы Kantar Emor Айвар Воог.

«Августовские результаты EKRE практически те же, что и в июле, что говорит о неслучайности роста популярности этой партии», - сказал Воог в четверг, комментируя результаты опроса, в середине августа проведенного фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и Postimees.

В августе поддержка Партии реформ составила 29,8 процента, на 0,2 процентных пункта больше, чем в конце июля. Центристскую партию в августе поддержали 23,8 процента респондентов, как и в июле. EKRE поддержали 21,2 процента, на 0,6 процентных пункта меньше, чем в июле.

«Рейтинг популярности партий по-прежнему уверенно возглавляет Партия реформ, набравшая около 30 процентов, на втором месте Центристская партия, популярность которой можно округлить до 24 процентов. Оба лидера сохраняют те же позиции, на которых находились в течение восьми месяцев этого года: Партия реформ на позиции 30-34 процента, а Центристская партия на позиции 21-24 процента», - отметил Воог.

На четвертом месте по-прежнему Социал-демократическая партия (SDE), которую поддерживают 12,7 процента респондентов. В июле SDE поддерживали 12,8 процента. На пятом месте партия «Отечество», которую в августе поддержали 5,2 процента респондентов. В июле ее поддерживали 5,3 процента. На шестом месте Свободная партия, поддержка которой поднялась с 3,0 процента за июль до 4,7 процента в августе. Партию зеленых в августе поддержали 2 процента, в июле их поддержка составляла 2,9 процента.

«Деятельность EKRE в летний период затишья широко освещалась в социальных сетях, как показывают данные Eesti Meedius за июль, что, безусловно, отражает рост интереса людей к деятельности этой партии. Частые упоминания SDE в социальных сетях связаны с их внутренними разногласиями и уходом Урве Пало из политики, что, к сожалению, не увеличило число их избирателей», - сказал Воог.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В августе с ответом затруднились 29,8 процента респондентов, на 3,3 процентных пункта больше, чем в июле . Максимальная статистическая погрешность составляет ±2,8 процента.

Всего фирма Kantar Emor опросила в период с 15 по 22 августа по методу онлайн-интервью 1061 гражданина в возрасте 18-84 лет.

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