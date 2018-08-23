Не удивляйтесь: в субботу вечером Нарву заполнят велосипедисты

Позади велозаезды в Хаапсалу, Кярдла, Курессааре, Вильянди, Валга, Выру и Тарту. На заезд в Нарве ожидаются все любители велоспорта, готовые прокатиться около 15 километров по ночному городу в большой компании. В Нарве велозаезд стартует в 21 час около Нарвской художественной резиденции по адресу Йоала, 18.

Во время заезда на велосипеде нужно обязательно использовать фонари, которые можно будет получить у организаторов бесплатно. Также участникам выдадут карманные карты, дизайн которых подготовили выпускники и нынешние студенты отделения графического дизайна Эстонской академии художеств.

Tour d'ÖÖ проходит в разных частях Эстонии уже в течение восьми лет. Цель велозаездов - популяризировать велосипед как удобный городской транспорт и привлечь внимание города к развитию велосипедной инфраструктуры.

По словам одного из организаторов Tour d’ÖÖ Тыниса Сави, подобное мероприятие в Нарве проходит уже во второй раз: "При первом Нарвском велозаезде в 2016 году удалось составить интересный маршрут, в мероприятии приняли участие около ста велосипедистов. Оказалось, что многие местные жители впервые открыли для себя некоторые улицы и даже целые кварталы родного города. Надеюсь, что на этот раз к нам присоединится еще больше участников, тем более, что в эти дни в Нарве будет проходить и международная городская лаборатория на тему развития Нарвы и Детройта - Narva Urban Lab".