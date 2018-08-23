Фото: интерьер белорусской хрущевки рассмешил потенциальных покупателей

На белорусском портале Onliner.by опубликовано объявление о продаже трехкомнатной квартиры в типовой блочной хрущевке, пишет Dom.Lenta.ru. Жилище поразило пользователей сети своим интерьером.
Комнаты квартиры похожи на императорские покои: они декорированы позолотой, хрусталем, коврами и многочисленными статуями. Хозяин расщедрился на винтажную мебель, кожаные диваны, дорогой фарфор и позолоченный ершик в туалете. Стены жилища украшают многочисленные картины, в том числе портрет последнего российского императора Николая II.
Квартира расположена в обычной пятиэтажке на улице Волгоградской в Минске и оценена в 85 тысяч долларов (173 621 белорусский рубль или 5,8 миллиона российских рублей). Ее общая площадь составляет около 57 квадратных метров.
Пользователи Onliner.by в комментариях к новости о продаже объекта высмеяли собственника. «Смешно конечно, кому-то выдали паленое удостоверение графа», — написал alexis777. «Портрет Николая не мироточит ли там случайно?», — добавил llion. «Мне кажется, хозяин психически болен», — высказал предположение аноним.
Не кажется ли вам, что мы встречали подобные интерьеры и в квартирах, расположенных в эстонских городах? Объявление и фотографии всей квартиры можно посмотреть ЗДЕСЬ.