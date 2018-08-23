Фото: интерьер белорусской хрущевки рассмешил потенциальных покупателей

Комнаты квартиры похожи на императорские покои: они декорированы позолотой, хрусталем, коврами и многочисленными статуями. Хозяин расщедрился на винтажную мебель, кожаные диваны, дорогой фарфор и позолоченный ершик в туалете. Стены жилища украшают многочисленные картины, в том числе портрет последнего российского императора Николая II.

ФОТО: скриншот с сайта onliner.by

Квартира расположена в обычной пятиэтажке на улице Волгоградской в Минске и оценена в 85 тысяч долларов (173 621 белорусский рубль или 5,8 миллиона российских рублей). Ее общая площадь составляет около 57 квадратных метров.

Пользователи Onliner.by в комментариях к новости о продаже объекта высмеяли собственника. «Смешно конечно, кому-то выдали паленое удостоверение графа», — написал alexis777. «Портрет Николая не мироточит ли там случайно?», — добавил llion. «Мне кажется, хозяин психически болен», — высказал предположение аноним.