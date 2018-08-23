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Криштиану Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своей карьере

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Cristiano Ronaldo 18. augustil, mil Juventus kohtus Chievoga

ФОТО: Insidefoto / imago/Insidefoto/Scanpix

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал лучшим голом в карьере мяч, забитый им в составе мадридского "Реала" в ворота туринской команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Этому эффектному удару аплодировали даже болельщики противника.

"На мой взгляд, гол в ворота "Ювентуса" был лучшим в моей карьере. Когда люди на стадионе начали аплодировать, я был невероятно удивлен этим. Такого никогда прежде не было в моей жизни. Это было незабываемо", - приводит слова Роналду Football Italia.

"Реал" в апреле в гостях разгромил "Ювентус" со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Роналду сделал в этой игре дубль. Этот мяч португальца уже признали самым красивым в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18 и выдвинули в номинации гол года по версии УЕФА.

"Повлияли ли аплодисменты людей на мое решение перейти в "Ювентус"? Могу сказать, что небольшие детали в конце концов имеют большое значение. То, каким передо мной предстал стадион "Ювентуса", повлияло на меня. К сожалению, я забил тот мяч в ворота своего нынешнего клуба, но это в прошлом", - отметил форвард.

Летом текущего года Роналду за 112 млн евро перешел в "Ювентус" из "Реала", в составе которого выступал с 2009 года.

Португальский нападающий подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом. В первом туре чемпионата Италии-2018/19 "Ювентус" победил "Кьево" (3:2), Роналду не отметился результативными действиями, передает newsru.com.

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