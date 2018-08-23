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Вы знаете, что такое попсокет и зачем он нужен вашему телефону? А как можно еще улучшить качество съемки? Автор техноблога Telia Digitark Март Лаанемяги рассказывает о пяти не самых привычных дополнительных гаджетах для наших смартфонов.

Смартфоны становятся все мощнее, они способны выполнять все больше различных операций. Забавно, но первоначальное назначение телефона – просто сделать звонок – стало вторичным. Большинство новых функций в смартфонах работает благодаря приложениям, но зачастую не обойтись и без определенных электронных дополнений.

О колонках и наушниках, а также о всевозможных защитных чехлах и стеклах как минимум слышали все, однако существуют аксессуары, которые предлагают или расширяют новые возможности пользования телефоном. Приведем пять примеров из этого пестрого списка.

Очки виртуальной реальности

VR, то есть виртуальная реальность, находит свое применение в самых разных областях жизни. Например, производители игровых приставок предлагают гарнитуры, позволяющие вывести на новый уровень впечатления от игры. Но удивить свое восприятие можно и при помощи смарт-устройства.

Для VR нужен экран с качественным изображением, который реагирует на движение, а также программное обеспечение, способное управлять изображением в соответствии с поворотом вашей головы. Некоторые производители, например Samsung, сами уже предлагают гарнитуры, подходящие для VR.

В данном случае речь идет об очках для конкретных моделей телефонов. Воспользовавшись соответствующим приложением, вы запросто можете выйти в виртуальную реальность. Пользователь словно попадает в центр изображения, которое движется вслед за поворотом головы.

Существуют и универсальные комплекты, в прямом смысле слова собираемые из картона. Нужно только убедиться в пригодности своего телефона, вставить его в устройство, запустить подходящее приложение, и можно экспериментировать часами. Конечно, при условии, что у пользователя здоровое сердце.

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