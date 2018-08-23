Галерея: заложен краеугольный камень масштабного расширения торгового центра Ülemiste

В церемонии закладки краеугольного камня приняли участие исполнительный директор развивающей торговый центр Ülemiste компании Linstow Пер Торе Мортенсен, исполнительный директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс, мэр Таллинна Таави Аас, руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов, исполнительный директор Fund Ehitus Эйки Румп и исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек.

В фундамент здания была помещена временная капсула с газетой от 23 августа 2018 года, денежной купюрой, кинопостерами и юмористическими видеоклипами о будущем, в котором центр Ülemiste расширяется до таких масштабов, что Таллинн находится в торговом центре Ülemiste, а не наоборот.

«В торговый центр людей прежде всего приводит хорошее сочетание магазинов, однако цель расширения – предложить клиентам не только шопинг, но и высококачественные развлечения. Нам приятно сообщить, что в новом центре Ülemiste откроются спортбар O'Learys и ресторан Vapiano», - сказал директор торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс.

В ходе строительных работ появится подземная парковка и три наземных этажа, где расположатся кафе и рестораны, кинотеатр, спортклуб и батутный центр на 1500 квадратных метрах.

«Ülemiste – это один из быстроразвивающихся и модных районов Таллинна. Если раньше сердцем города считались Старый город и побережье, то Ülemiste сделал Таллинн городом с тремя сердцами», - сказал мэр Таллинна Таави Аас, заложивший во временную капсулу серебряную марку, выпущенную к 100-летию Эстонской Республики.

«В кинотеатре Apollo в обновленном центре Ülemiste мы объединим театр и кино, а также ресторан и кино. В большинстве кинотеатров Apollo мы успешно ставили театральные представления, и поэтому в новом кинотеатре Apollo в Ülemiste будет специальный зал, подходящий для показов фильмов и театральных представлений», - сказал исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек.

В результате строительных работ по расширению стоимостью около 35 миллионов евро в торговом центре Ülemiste появится 13 000 квадратных метров торговой и развлекательной площади. К лету 2019 года крупнейший в Эстонии торговый и развлекательный центр будет занимать 125 000 квадратных метров.