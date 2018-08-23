Информационная война России против Эстонии

Для дестабилизации ситуации Кремль согласен на любые меры, в том числе на распространение различных пропагандистских нарративов — например, о русофобии. Это старое, но работающее клише, с помощью которого Россия на протяжении десятилетий и даже столетий клеймила своих внутренних и внешних врагов. Это не новый тактический прием обвинить кого-либо в том, что он «русофоб», «нацист» или «фашист», и даже если это ложь, попробуй доказать, что ты не верблюд.

6 июня 2018 года Россия опубликовала так называемый список эстонских русофобов, которым запретили въезд в Россию. Этот запрет на въезд сам по себе не столь важен, и вряд ли кому-то сейчас из-за этого грустно. Однако это очередная информационная кампания, направленная, прежде всего, на жителей России, но также и на русских, живущих в Балтийских странах. Русским в России это сообщение должно было вновь показать и напомнить, что Россию окружают враги, в том числе русофобская и гадкая Эстония, которая вместе с НАТО донимает Россию. В этом был, прежде всего, информационно-психологический компонент.

Кремль очень надеялся, что этот список вызовет в эстонских СМИ лавину обсуждений. Обсуждения, конечно, были, но, скорее, об этом списке говорили в ироническом тоне, и ожидаемого эффекта Москва не достигла. Почти аналогичная пропаганда против Эстонии звучала в Советском Союзе во времена Сталина в 1930-е годы, когда писали и распространяли информацию о том, что в Эстонии правят фашисты и русофобы. При этом не упоминался тот факт, что СССР и Нацистская Германия до 1941 года были союзниками, которые, руководствуясь пактом Молотова-Риббентропа, поделили сферы влияния и вместе оккупировали Польшу.

Другой нарратив как раз и включает в себя обвинения в нацизме и вообще все связанное с наследием Второй мировой войны. Россия утверждает, что борется за правильную историю, создавая различные комиссии, которые исследуют и обсуждают то, как в Эстонии, в Балтийских странах и в Польше будто бы фальсифицируют историю, пытаясь утаить великие достижения Советского Союза и умалить героическую победу во Второй мировой войне. Это еще один пропагандистский прием.

Каналы Кремлевской пропаганды постоянно транслируют, что в Эстонии процветает русофобия, что здесь ненавидят все, связанное с русскими, с русской культурой, с Россией. Например, 10 июня 2018 года «Спутник» опубликовал статью Н. Филонова «Из России с нелюбовью: за русофобию надо отвечать», в которой автор пишет: «Публикация списка граждан Эстонии, которым отныне запрещен въезд в Российскую Федерацию, возымел эффект разорвавшейся бомбы. Годами публично поливавшие Россию и русских грязью эстонские общественные деятели внезапно обнаружили, что и у России терпение может быть не безгранично, а за свои действия однажды приходится отвечать».

В той же самой статье Эстония описывается в негативном ключе: «Тем более что и персон, враждебно относящихся к России и русским в Эстонии предостаточно, если не сказать, что показная русофобия стала в последние годы чем-то вроде «знака качества» местного политика перед определенной группой избирателей».

Россия провела против Эстонии уже много информационных атак подобного рода, есть опасения, что она и в будущем продолжит действовать в том же духе, и к этому нужно быть готовыми. Нарратив о том, что Эстония — русофобская страна, высмеивание политиков — это лишь некоторые приемы из арсенала российской пропаганды. Москва пытается использовать и местных промосковских активистов, полезных идиотов, агентов влияния для того, чтобы достичь своих целей, и какими бы ни были эти цели, они губительны для нашей безопасности и враждебны по отношению к Эстонии, Западу и НАТО.