Крупнейшая в Эстонии фирма сантехники закрыла все магазины из-за кибератаки

«Из-за технического сбоя все магазины закрыты до 27 сентября, приносим извинения за неудобство», - сообщило предприятие.

По данным портала Postimees Tehnika, со вчерашнего дня серверы AS FEB вышли из строя по всей стране - есть подозрение в краже данных, серверы резервного копирования также пусты.

«С высокой долей вероятности некоторые данные зашифровали, - прокомментировал для портала Geenius Клайд Мяги, занимающийся кибербезопасностью в фирме CybExer Techonologies. - Скорее всего, теперь в ближайшее время следует ждать, что хакеры что-либо потребуют от FEB».

FEB имеет по всей Эстонии восемь магазинов.