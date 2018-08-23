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  • Крупнейшая в Эстонии фирма сантехники закрыла все магазины из-за кибератаки

Крупнейшая в Эстонии фирма сантехники закрыла все магазины из-за кибератаки

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Сообщение AS FEB.

ФОТО: Kuvatõmmis

Ведущее эстонское предприятие AS FEB, занимающееся оптовой и розничной продажей сантехники, из-за предположительной кибератаки до конца недели закрыло все свои магазины.

«Из-за технического сбоя все магазины закрыты до 27 сентября, приносим извинения за неудобство», - сообщило предприятие.

По данным портала Postimees Tehnika, со вчерашнего дня серверы AS FEB вышли из строя по всей стране - есть подозрение в краже данных, серверы резервного копирования также пусты.

«С высокой долей вероятности некоторые данные зашифровали, - прокомментировал для портала Geenius Клайд Мяги, занимающийся кибербезопасностью в фирме CybExer Techonologies. - Скорее всего, теперь в ближайшее время следует ждать, что хакеры что-либо потребуют от FEB».

FEB имеет по всей Эстонии восемь магазинов.

Напомним, что в июне прошлого из-за кибератаки был вынужден закрыть свои магазины продавец строительных товаров Ehituse ABC.

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