Эстонцы разрушают финский строительный рынок

Калевипоегов в Финляндии остается все меньше

И хотя в последнее время говорят о выравнивании зарплат в Финляндии и Эстонии и возвращении калевипоегов домой, по словам Юллара Юпруса, работающего у северных соседей строительным предпринимателем, огорчаться из-за нехватки строителей из числа эстонцев в Финляндии нет причин.

Юпрус говорит, что зарплата строителей в двух странах действительно сравнивается, но более уверенно себя можно чувствовать именно в Финляндии: если в Эстонии распространены зарплаты в конвертах, то у северных соседей все происходит честно. Если ты думаешь о будущем, считает он, важно, чтобы зарплата поступала на банковский счет.

Попросивший об анонимности молодой человек, который работает в эстонской строительной фирме с десятью рабочими, согласен, что самой большой проблемой местной области строительства по-прежнему являются зарплаты в конвертах.

Если, по данным Департамента статистики, в первом квартале этого года средняя брутто-зарплата эстонского строителя составляла 1146 евро, то, по словам молодого человека, он официально получает в месяц 750 евро, а по-черному ему выплачивают еще столько же. Так, по его словам, в итоге он получает 1500 евро на руки.

По словам предпринимателей Райно Лийва и Юпруса, нетто-зарплата строителя в Финляндии составляет около 2000 евро. Но, учитывая более высокие цены, работа в Финляндии только из-за зарплаты становится бессмысленной.

Если, по слова Юпруса, среди его друзей, работающих в Финляндии, не распространена идея возвращения в Эстонию, то Лийва утверждает, что многие его знакомые уже вернулись домой.

Мнение Лийва подтверждают и данные исследований рабочей силы Департамента статистики. Если в третьем квартале 2011 года в Финляндии работало рекордное количество эстонцев – 14 000 человек, то ко второму кварталу этого года их число сократилось до 5800 человек. В последний раз количество работавших в Финляндии эстонских строителей не достигало планки в 6000 человек в первом квартале 2010 года.

Хеэлиа Силламаа