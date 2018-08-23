Эстонцы разрушают финский строительный рынок

К такому выводу пришел Строительный союз Финляндии, глядя на деятельность небольших фирм, основанных мигрантами из Эстонии, пишет Postimees.
«Когда статус работника меняют на статус работодателя, то почему-то начинают считать, что ничего не нужно делать и ни о чем не нужно знать, все дела уладит бухгалтер», - так в 2015 году прокомментировал приглашенный в качестве уполномоченного в Строительный союз Финляндии эстонец Урмет Ару распространяющуюся среди эстонских строителей тенденцию переходить со своими строительными фирмами на финский рынок.
По словам Ару, у Строительного союза нет статистики, сколько таких фирм вообще появилось. Не смог этого точно сказать и финский Департамент статистики.
Простая схема
Ару рассказал, что он каждый день сталкивается с предпринимателями из числа бывших работников и они стали настоящей проблемой состоящего из профессионалов Строительного союза.
Схема предприимчивых эстонских строителей простая. Строители с большим стажем работы, многие из которых недовольны своими работодателями, считают, что хорошо знают финский рынок и благодаря возникшим там за время работы знакомствам смогут без проблем найти первых клиентов. Независимые от фирм-посредников руководители строительных работ с легкостью предлагают им возможность создать свою фирму, обещая продолжить работать на них.
По словам Ару, такие фирмы разрушают рынок, поскольку наем действовавших много лет в Финляндии и установивших свои цены предприятий средних размеров оказывает слишком дорогим для генеральных подрядчиков. Ару объяснил, что руководители работ внимательно прислушиваются к разговорам на объектах, чтобы найти активистов, имеющих фирму и способных сбить цены на рабочую силу.
Работавший в Финляндии строителем и создавший там свою фирму Рауно Лийва не согласен с Ару. По его словам, новые мелкие предприятия устанавливают те же расценки, что и старые. Правда, он не спорит с тем, что из-за нехватки знаний у новых фирм возникают проблемы.
По словам Лийва, начать предпринимательскую деятельность в Финляндии не так просто, как в Эстонии. «Очень много бумажной работы», - сказал бывший строитель, по словам которого, на создание бизнеса у них с партнерами ушло четыре месяца.
«Поначалу было даже смешно, но, к счастью, люди были отзывчивыми и помогали», - добавил Лийва, который на данный момент добровольно отказался от своей доли в фирме и вернулся в Эстонию.
С точки зрения Лийва, возможно, что рабочие из Эстонии просто вынуждены создавать свои фирмы. Он говорит, что в крупных фирмах наблюдаются проблемы со своевременной выплатой зарплаты и общением. В то же время, как утверждает Ару, среди мелких фирм есть и такие, которые вместо того, чтобы решать проблемы, создают новые фирмы.
Предприниматель от скуки
По словам Янно Сокка, несколько лет проработавшего в Финляндии строителем, среди строителей северных соседей очень много выходцев из Эстонии, которые решили создать свои фирмы. Сокк работает на предприятии, собственником которого является его старый знакомый из числа эстонцев.
«Если на работу берут друзей-знакомых, то считается, что они не хотят получать отпускные», - привел Ару пример проблемы, которая может возникнуть, если работаешь у знакомого. По словам Ару, в таких фирмах пытаются использовать работников в своих интересах.
Ару заверил, что у эстонских предпринимателей вообще нет проблем с выплатой зарплат, но в строительный союз обращались из-за невыплаты по больничным. Уполномоченный считает, что основной проблемой является то, что знакомых не хотят подставлять, а потому в случае возникновения недопонимания в Строительный союз обращаются не очень часто.
Сокк утверждает, что у него со знакомыми работодателями проблем не было. По словам строителя, он не заметил, чтобы с начальством из числа бывших строителей возникало бы больше проблем: «В случае неприятностей они сами берут в руки инструменты».
По словам эстонца Юллара Юпруса, десять лет отработавшего строителем в Финляндии, он полгода назад создал свою строительную фирму от скуки. Юпрус признает, что ему не нравился стиль управления бывшего работодателя: «Очень многие мои знакомые, именно эстонцы, пошли тем же путем, поскольку они больше не хотят работать под чьим-то руководством».
Сейчас в его фирме на зарплате два человека, оба эстонцы. По словам Юпруса, он не хочет брать на работу тех, кто кочует между Эстонией и Финляндией, потому что сам, поработав на стройке, понял, что живущие наполовину в Эстонии строители все время торопятся на паром или не возвращаются к нужному времени, утверждая, что не им не удалось купить билет.
Калевипоегов в Финляндии остается все меньше
И хотя в последнее время говорят о выравнивании зарплат в Финляндии и Эстонии и возвращении калевипоегов домой, по словам Юллара Юпруса, работающего у северных соседей строительным предпринимателем, огорчаться из-за нехватки строителей из числа эстонцев в Финляндии нет причин.
Юпрус говорит, что зарплата строителей в двух странах действительно сравнивается, но более уверенно себя можно чувствовать именно в Финляндии: если в Эстонии распространены зарплаты в конвертах, то у северных соседей все происходит честно. Если ты думаешь о будущем, считает он, важно, чтобы зарплата поступала на банковский счет.
Попросивший об анонимности молодой человек, который работает в эстонской строительной фирме с десятью рабочими, согласен, что самой большой проблемой местной области строительства по-прежнему являются зарплаты в конвертах.
Если, по данным Департамента статистики, в первом квартале этого года средняя брутто-зарплата эстонского строителя составляла 1146 евро, то, по словам молодого человека, он официально получает в месяц 750 евро, а по-черному ему выплачивают еще столько же. Так, по его словам, в итоге он получает 1500 евро на руки.
По словам предпринимателей Райно Лийва и Юпруса, нетто-зарплата строителя в Финляндии составляет около 2000 евро. Но, учитывая более высокие цены, работа в Финляндии только из-за зарплаты становится бессмысленной.
Если, по слова Юпруса, среди его друзей, работающих в Финляндии, не распространена идея возвращения в Эстонию, то Лийва утверждает, что многие его знакомые уже вернулись домой.
Мнение Лийва подтверждают и данные исследований рабочей силы Департамента статистики. Если в третьем квартале 2011 года в Финляндии работало рекордное количество эстонцев – 14 000 человек, то ко второму кварталу этого года их число сократилось до 5800 человек. В последний раз количество работавших в Финляндии эстонских строителей не достигало планки в 6000 человек в первом квартале 2010 года.
Хеэлиа Силламаа