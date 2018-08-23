Внебрачный ребенок и партийная ссора как средство увеличения рейтинга

Свободная партия в августовских рейтингах вновь немного поднялась на поверхность. В то же время утратили поддержку “Зеленые Эстонии” и EKRE. С приближением выборов растет и число избирателей, не имеющих партийных предпочтений, пишет Postimees.
Из исследования, заказанного Postimees и BNS и проведенного на третьей неделе августа фирмой Kantar Emor, выясняется, что рейтинг Свободной партии, фигурировавшей в этот период в новостях разного сорта, приблизился к избирательному порогу. Если в июле их поддерживали всего 3%, то в августе – 4,7%. Если столько же избирателей поддержит их на выборах, они не преодолеют избирательный порог. Однако ясно, что внутрипартийная ссора, ставшая достоянием общественности на прошлой неделе, и новость и о том, что у председателя партии Андреса Херкеля будет общий внебрачный ребенок с его соратницей по партии Кюллики Кюбарсепп, оказали на рейтинг определенное влияние.
По словам Херкеля, он надеется, что это не единственное, чем удалось блеснуть партии. Я предпочитаю быть в центре внимания с хорошими новостями, но в политике есть такое правило, что и плохие новости лучше, чем их отсутствие”, - сказал он.
Херкель добавил, что на самом деле у Свободной партии не было особенного отпуска. “Летом мы проделали основательную работу над программой и общались с избирателями на различных публичных мероприятиях”, - сказал он.
Верхушка – как обычно
Рост рейтинга за шесть месяцев до выборов Херкель считает важным. “Рейтинги определенно важны, даже если это не так, что мы позовем на помощь несколько сильных мужиков и начнем постоянно расти. Утверждать, что это не важно и не нравится, было бы неискренним”, - сказал он.
По словам Артура Тальвика, еще весной возглавлявшего партию и покинувшего вчера фракцию свободников в Рийгикогу, изменения рейтинга связаны все же с плохими новостями прошлой недели. “К сожалению, внимание было не таким, какого хотелось бы. Это я заметил и в отношении других партий, что неважно, какое именно это внимание”, - сказал он.
По словам Тальвика, он не пожалел об уходе из партии даже на фоне роста рейтинга. “Думаю, сейчас я поступаю правильно”, - отметил он.
Цифры поддержки остальных партий сейчас остаются такими же, как в июле. “Таблицу рейтингов по-прежнему уверенно возглавляет Партия реформ с почти 30%, на втором месте – Центристская партия (примерно 24%). Оба лидера остаются в тех же промежутках, что и были в последние восемь месяцев: Партия реформ в промежутке 30-34%, а Центристская партия – 21-24%”, - сказал проводивший исследование Айвар Воог.
Наряду с ростом рейтинга Свободной партии второе существенное изменение заключается в том, что число тех избирателей, которые не могут назвать свое предпочтение, выросло уже почти до 30%. Еще два месяца назад оно составляло около 20%.
По словам Воога, такая тенденция летом перед выборами – обычный ход вещей. “Так обычно и бывает в период между выборами и летом. Число этих людей обычно уменьшается непосредственно перед выборами и спустя пару месяцев после них оно тоже остается небольшим”, - пояснил он.
Третье заметное изменение в рейтингах перед выборами – уменьшение поддержки зеленых до 2%. Для сравнения: еще в апреле она составляла некоторое время 6%. Глава партии Зюлейха Измайлова не видит в снижении рейтинга проблемы. «Положение партии хорошее! Люди подпитались летом новой энергии и от встреч, и от перемещений между грядкой и лесом», - сказала она.
По словам Измайловой, людям очень нравится охрана и жизнеспособность окружающей среды и зеленая экономика. “Зеленые собираются об этом позаботиться, чтобы ключевые вопросы и во время выборов получили достаточно внимания. Мы ударно поработали и уверены в себе. На данный момент мы в лучшем положении за семь лет, и процент, который нас интересует, выяснится в марте следующего года”, - заявила она, пообещав предвыборную кампанию, которой еще не видывали в Эстонии.
Эстония 200 как знак вопроса
В целых цифрах рейтинг снизился на 1% и у национал-консерваторов, однако в действительности он упал всего на 0,6 процентных пункта и это можно считать статистической погрешностью.
С лидерами EKRE Мартом и Мартином Хельме Postimees побеседовать пока не удалось.
По словам Воога, несколько уменьшившася поддержка EKRE говорит скорее о неслучайности их июльского роста рейтинга.
“Деятельность EKRE в период летнего затишья также много освещалась в социальных сетях, что показывают данные за июль, и это отражает роста интереса людей к деятельности этой партии. Большая доля социал-демократов в соцсетях связана с их внутренними склоками и уходом Урве Пало из политики, что, к сожалению, не увеличило число их избирателей», - сказал он.
В августовском исследовании еще не учитывался рейтинг “Эстонии 200”, объявившей о создании партии лишь позавчера, однако в сентябре будет обнародован и ее рейтинг. В мае движение поддерживало 6% респондентов того же исследования.