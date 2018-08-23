Внебрачный ребенок и партийная ссора как средство увеличения рейтинга

Из исследования, заказанного Postimees и BNS и проведенного на третьей неделе августа фирмой Kantar Emor, выясняется, что рейтинг Свободной партии, фигурировавшей в этот период в новостях разного сорта, приблизился к избирательному порогу. Если в июле их поддерживали всего 3%, то в августе – 4,7%. Если столько же избирателей поддержит их на выборах, они не преодолеют избирательный порог. Однако ясно, что внутрипартийная ссора, ставшая достоянием общественности на прошлой неделе, и новость и о том, что у председателя партии Андреса Херкеля будет общий внебрачный ребенок с его соратницей по партии Кюллики Кюбарсепп, оказали на рейтинг определенное влияние.

По словам Херкеля, он надеется, что это не единственное, чем удалось блеснуть партии. Я предпочитаю быть в центре внимания с хорошими новостями, но в политике есть такое правило, что и плохие новости лучше, чем их отсутствие”, - сказал он.

Херкель добавил, что на самом деле у Свободной партии не было особенного отпуска. “Летом мы проделали основательную работу над программой и общались с избирателями на различных публичных мероприятиях”, - сказал он.

Верхушка – как обычно

Рост рейтинга за шесть месяцев до выборов Херкель считает важным. “Рейтинги определенно важны, даже если это не так, что мы позовем на помощь несколько сильных мужиков и начнем постоянно расти. Утверждать, что это не важно и не нравится, было бы неискренним”, - сказал он.

По словам Артура Тальвика, еще весной возглавлявшего партию и покинувшего вчера фракцию свободников в Рийгикогу, изменения рейтинга связаны все же с плохими новостями прошлой недели. “К сожалению, внимание было не таким, какого хотелось бы. Это я заметил и в отношении других партий, что неважно, какое именно это внимание”, - сказал он.

По словам Тальвика, он не пожалел об уходе из партии даже на фоне роста рейтинга. “Думаю, сейчас я поступаю правильно”, - отметил он.

Цифры поддержки остальных партий сейчас остаются такими же, как в июле. “Таблицу рейтингов по-прежнему уверенно возглавляет Партия реформ с почти 30%, на втором месте – Центристская партия (примерно 24%). Оба лидера остаются в тех же промежутках, что и были в последние восемь месяцев: Партия реформ в промежутке 30-34%, а Центристская партия – 21-24%”, - сказал проводивший исследование Айвар Воог.

Наряду с ростом рейтинга Свободной партии второе существенное изменение заключается в том, что число тех избирателей, которые не могут назвать свое предпочтение, выросло уже почти до 30%. Еще два месяца назад оно составляло около 20%.