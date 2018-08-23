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Златан Ибрагимович потерял в бизнесе десятки миллионов евро

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Zlatan Ibrahimovic.

ФОТО: MARK RALSTON / AFP

Если почитать прессу, то кажется, что у великого и ужасного Златана все и везде хорошо. Однако Златан - тоже человек и у него дела могут идти плохи. Причем, как подобает великому, провалы у Ибры случаются также великие.

Амбициозный бизнес-проект, который Златан затеял со своим компаньоном, Петтером Ворнеригом, предполагал запуск линии одежды под названием A-Z . Однако с самого начала все пошло не так, как компаньоны планировали и дорогостоящие рекламные компании к бурным продажам не привели. Сумма убытков от деятельности модельного дома оценивается в 20 миллионов евро.
Бизнес-идею погубило также и то, что ценник на белье, установленный Ворнеригом, отпугнул всех покупателей. Хотя сейчас веб-сайт A-Z, многие вещи продаются с серьезной скидкой.

 

Boxershorts for winners. Game, set, match. @azsportswear #azbyzlatan

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