Фото: неожиданная находка в доме на улице Ангерья

Свежая и светлая квартира находится в цокольном этаже дома, а проще говоря, в подвале. Это не помешало владельцам сделать там симпатичный ремонт, видимо, использовав бывшее нежилое помещение. К сожалению, в объявлении отсутствует информация о наличии проекта и разрешения на строительство и эксплуатацию.

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры - 37,1 м2, что почти на десять квадратных метров больше, чем в однокомнатных квартирах, которые можно обнаружить в домах такого типа.

ФОТО: KV.EE

Ванная комната очень просторная и отапливается двумя радиаторами. Надо полагать, что в подвале доме, где поменяна отопительная система, очень тепло, поэтому, как пишет маклер, используется только один радиатор.

ФОТО: KV.EE

Остальную площадь квартиры занимает небольшая прихожая и комната с открытой кухней. Удивительно, но окна в квартире большие, а подоконники широкие, поэтому видно, что в квартире много света. Интерьер привлекательный, особенно радует глаз игра зеленого цвета нескольких оттенков.