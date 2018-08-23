Россиян обнадежили - Путин смягчит пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин, прилетев 20 июля в Калининград, впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России. По его словам, повышение пенсионного возраста лично ему ни в каком виде не нравится, но без этого никак не обойтись, передает NEWSru.
«Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет», - сказал Путин 20 июля в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 на стадионе «Калининград», где проходили игры чемпионата по футболу.
Президент подчеркнул, что предлагались разные варианты реформы. «И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», - сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Власти, по словам Путина, готовы корректировать новую пенсионную систему в процессе ее внедрения. «Посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться. Все будем взвешивать и относиться к этому самым серьезным образом, - заверил президент. - Окончательного решения пока нет. Прошло только первое чтение (в Госдуме). Я должен послушать все мнения, но не тех, кто на этом пиарится».
Но в целом, по мнению Путина, без повышения пенсионного возраста стране не обойтись.
Необходимость реформы Путин подробно разъяснил на цифрах
Президент заявил, что для поддержания в течение 10 лет нынешней пенсионной системы возможностей в стране хватит, но очень быстро число работающих сравняется с числом неработающих.
«По большому счету можно вообще ничего не делать. В течение 5-6-7 и даже, может быть, 10 лет, в принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит? И что будет происходить в ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?» - сказал Путин.
Сейчас средняя продолжительность жизни, заметил глава государства, составляет 73,5 лет, в следующем году будет - 74,3 года. «А прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин - 2028 год - как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет, средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода - 2034 год - будет свыше 85 лет», - сказал Путин.
В 1970 году, напомнил глава государства, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. «Сегодня уже на одного пенсионера - два рабочих, то есть почти в два раза сократилось количество. На пять пенсионеров приходится сегодня 6 работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И наступит момент, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих, и будет уменьшаться», - сказал он.
Путин подчеркнул, что в таком случае «либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы - это лопнет».
«Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой запас прочности. И, если думать не о сегодняшнем дне, а дне завтрашнем, то, конечно, нужно иметь в виду все эти обстоятельства», - сказал Путин.
Он отметил, что к 2030 году, по прогнозным данным, время жизни после выхода на пенсию у мужчин будет свыше 15 лет, а для женщин - свыше 24 лет. «Нам грустно говорить о таких вещах, но, когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами», - подчеркнул президент РФ.
Накануне Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Его одобрение правительством и внесение в парламент совпало с началом в России чемпионата мира по футболу.
Законопроект подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.
Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин - 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.
Это решение властей вызвало острую критику в обществе. После объявления о планах повысить пенсионный возраст в регионах начались акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции.
На фоне новостей о неизбежности повышения пенсионного возраста стал падать рейтинг президента и правительства. Ранее некоторые комментаторы в блогах высказали предположение, что в итоге Путин «широким жестом» все-таки несколько смягчит реформу - к примеру, предложив повысить пенсионный возраст женщинам не на 8 лет, а на 5.