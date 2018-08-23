Россиян обнадежили - Путин смягчит пенсионную реформу

«Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет», - сказал Путин 20 июля в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 на стадионе «Калининград», где проходили игры чемпионата по футболу.

Президент подчеркнул, что предлагались разные варианты реформы. «И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», - сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Власти, по словам Путина, готовы корректировать новую пенсионную систему в процессе ее внедрения. «Посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться. Все будем взвешивать и относиться к этому самым серьезным образом, - заверил президент. - Окончательного решения пока нет. Прошло только первое чтение (в Госдуме). Я должен послушать все мнения, но не тех, кто на этом пиарится».

Но в целом, по мнению Путина, без повышения пенсионного возраста стране не обойтись.

Необходимость реформы Путин подробно разъяснил на цифрах

Президент заявил, что для поддержания в течение 10 лет нынешней пенсионной системы возможностей в стране хватит, но очень быстро число работающих сравняется с числом неработающих.

«По большому счету можно вообще ничего не делать. В течение 5-6-7 и даже, может быть, 10 лет, в принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит? И что будет происходить в ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?» - сказал Путин.

Сейчас средняя продолжительность жизни, заметил глава государства, составляет 73,5 лет, в следующем году будет - 74,3 года. «А прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин - 2028 год - как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет, средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода - 2034 год - будет свыше 85 лет», - сказал Путин.

В 1970 году, напомнил глава государства, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. «Сегодня уже на одного пенсионера - два рабочих, то есть почти в два раза сократилось количество. На пять пенсионеров приходится сегодня 6 работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И наступит момент, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих, и будет уменьшаться», - сказал он.

Путин подчеркнул, что в таком случае «либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы - это лопнет».