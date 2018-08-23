С 25 фунтами в кармане стать сказочно богатой в 15 лет

- В 15 лет ты основала свою фирму с 25 фунтами, как это возможно?

- Все началось с того, что я с друзьями отправилась за покупками в маленький йоркширский городок. В затылке скреблась мысль, что денег у меня не так много. В кармане было всего 25 фунтов. Я не могла себе позволить практически ничего из того, что хотела.

Мне было 15 лет, и я осматривалась в магазине косметики. Прежде всего, меня интересовали натуральные товары. Такой косметики в магазине всегда мало и обычно она очень дорогая. Это ощущение бедности было столь разрушительным, что я просто должна была что-то предпринять. В тот момент я решила, что сделаю себе бальзам для губ - точно такой, какой мне нужен.

У меня не было ни малейшей идеи или представления о том, что надо делать и как начать собственный бизнес. Я просто стала пробовать, скрутила бальзам и пошла продавать его на рынок. Все, что я инвестировала, - это 25 фунтов.

- Родители воспринимали тебя всерьез?

- Не воспринимали. Я была в их глазах маленькой школьницей. Мама поддерживала и вдохновляла меня, а папа был очень критически настроен. Он все время мне говорил, что я должна хорошо учиться в школе, чтобы поступить в университет. Я должна была стать врачом, учительницей или еще каким-нибудь уважаемым и важным человеком. Мои мама с папой очень академичны.

Когда в прошлом году я сказала папе, что не собираюсь поступать в университет, потому что бизнес не оставляет мне времени, он серьезно задумался и сказал, что бизнес никуда не убежит и может подождать. Что в университет я должна поступать сейчас, потому что потом, когда я стану старше, это трудно будет предпринять, Я сказала ему, дай мне год и я тебе все докажу.

Если теперь я позвоню ему и скажу, что только что выиграла 10 000 фунтов, я знаю, что он меня поддержит. Думаю, он изменит свое мнение и скажет, что я могу делать то, что должна делать.

- Не было искушения все бросить?

- Все бросить я не хотела, но трудно приходилось. Вначале я очень много ходила по магазинам и пыталась показать, что у меня есть предложить. В основном меня заворачивали назад. В Йоркшире распространялись слухи, что одна странная 15-летняя девочка ходит и продает странные товары. Ни один магазин не хотел верить, что мои бальзамы – действительно качественная продукция. Мне говорили, что бизнес-мир не для маленьких девочек и невозможно пробиться в столь юном возрасте.

Я вбила себе в голову доказать всем, кто в меня не верил, включая отца, что я чего-то стою.