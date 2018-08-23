С 25 фунтами в кармане стать сказочно богатой в 15 лет

Еще три года назад Роуз Дайсон (18) была 15-летней британской школьницей в Южном Йоркшире, которая по желанию родителей должна была стать уважаемым врачом или учительницей, достаточно зарабатывающей, чтобы прокормить семью. Но вышло иначе. В возрасте 15 лет девочка с 25 фунтами в кармане она основала предприятие Pura Cosmetics, которое производит бальзам для губ. На прошлой неделе в Таллинне Дайсон продала свою бизнес-идею организаторам программы предпринимательства TransferWise для молодежи «20 under 20» и выиграла 10 000 фунтов, пишет Postimees.
- В 15 лет ты основала свою фирму с 25 фунтами, как это возможно?
- Все началось с того, что я с друзьями отправилась за покупками в маленький йоркширский городок. В затылке скреблась мысль, что денег у меня не так много. В кармане было всего 25 фунтов. Я не могла себе позволить практически ничего из того, что хотела.
Мне было 15 лет, и я осматривалась в магазине косметики. Прежде всего, меня интересовали натуральные товары. Такой косметики в магазине всегда мало и обычно она очень дорогая. Это ощущение бедности было столь разрушительным, что я просто должна была что-то предпринять. В тот момент я решила, что сделаю себе бальзам для губ - точно такой, какой мне нужен.
У меня не было ни малейшей идеи или представления о том, что надо делать и как начать собственный бизнес. Я просто стала пробовать, скрутила бальзам и пошла продавать его на рынок. Все, что я инвестировала, - это 25 фунтов.
- Родители воспринимали тебя всерьез?
- Не воспринимали. Я была в их глазах маленькой школьницей. Мама поддерживала и вдохновляла меня, а папа был очень критически настроен. Он все время мне говорил, что я должна хорошо учиться в школе, чтобы поступить в университет. Я должна была стать врачом, учительницей или еще каким-нибудь уважаемым и важным человеком. Мои мама с папой очень академичны.
Когда в прошлом году я сказала папе, что не собираюсь поступать в университет, потому что бизнес не оставляет мне времени, он серьезно задумался и сказал, что бизнес никуда не убежит и может подождать. Что в университет я должна поступать сейчас, потому что потом, когда я стану старше, это трудно будет предпринять, Я сказала ему, дай мне год и я тебе все докажу.
Если теперь я позвоню ему и скажу, что только что выиграла 10 000 фунтов, я знаю, что он меня поддержит. Думаю, он изменит свое мнение и скажет, что я могу делать то, что должна делать.
- Не было искушения все бросить?
- Все бросить я не хотела, но трудно приходилось. Вначале я очень много ходила по магазинам и пыталась показать, что у меня есть предложить. В основном меня заворачивали назад. В Йоркшире распространялись слухи, что одна странная 15-летняя девочка ходит и продает странные товары. Ни один магазин не хотел верить, что мои бальзамы – действительно качественная продукция. Мне говорили, что бизнес-мир не для маленьких девочек и невозможно пробиться в столь юном возрасте.
Я вбила себе в голову доказать всем, кто в меня не верил, включая отца, что я чего-то стою.
Понемногу меня стали воспринимать всерьез. Когда один магазин взял у меня бальзам на продажу, стали интересоваться и другие. Теперь люди в основном очень поддерживают меня.
- Как сейчас идут дела у фирмы?
- Оборот Pura Cosmetics в прошлом году составил 50 000 фунтов, к концу этого года с инвестированных 25 000 фунтов я должна получить 90 000. Бальзам для губ сейчас так хорошо покупается. Я не успеваю его столько делать, чтобы удовлетворить всех покупателей.
Уже с первой своей продажи на рынке я почти вышла в плюс. Помню, что на первой ярмарке заработала 40 фунтов и никогда не чувствовала себя столь богатой. Все-таки совершенно самостоятельно заработанные деньги.
- Деньги мотивируют?
- Не стану скрывать, это бизнес и деньги очень важны, чтобы остаться в живых. Но меня также вдохновляет моя продукция. Она натуральная и нужна людям. Особенно в Англии, где многие девочки очень сильно красятся, но не осознают, из каких компонентов состоит этот макияж, что они на себя намазывают. Это не полезно для здоровья.
Меня вдохновляет мысль, что я могу предложить совершенно натуральную и здоровую косметику, которая годится для женщин и мужчин в любом возрасте. Я могу сделать для них доступной натуральную косметическую продукцию, которую каждый может позволить себе по доступной цене.
- Что ты теперь, три года спустя, сказала бы себе 15-летней?
- Мне кажется, что это было вчера, я очень хорошо это помню. Я бы сказала себе, 15-летней девочке, что не надо беспокоиться о том, что о тебе думают или говорят другие. Впереди еще очень много препятствий, но иди своей дорогой и верь в себя. Если ты веришь, ты справишься.
Своим родителям я бы сказала, что не важно, что бы ни делала ваша маленькая дочка или сын, поддерживайте их во всем. Даже если их бизнес не пошел и она совершает серьезные ошибки.