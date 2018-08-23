Напоминание: в обычных магазинах не действует право о возврате товара в течение 14 дней

Поскольку закон не обязывает обычные магазины забирать или обменивать не имеющий дефекта товар, у потребителя нет и права это требовать. Однако магазины могут добровольно пойти на уступку, что очень распространено в крупных международных сетях. О наличие такой возможности нужно спросить до совершения покупки, чтобы позже не испытать разочарования. Если же такой возможности нет, с этим нужно смириться. Таким образом, нужно помнить, что право на возврат товара в течение 14 дней действует только на ту продукцию, которая была куплена в э-магазине, заказана по каталогу или куплена за пределами бизнес-площади торгового представительства.

Внимание нужно обращать и на правильное использование товара, поскольку поломка, возникшая по вине потребителя, не является производственным дефектом, и претензии по этому поводу предъявить нельзя. К технически сложным товарам продавец обязан выдавать инструкцию на эстонском языке. По договоренности с покупателем, он может отправить ее и по электронной почте. Инструкции важны и для одежды и обуви, о правильном уходе за которыми должна информировать прикрепленная к вещи бирка.