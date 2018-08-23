Чт, 23.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Дом в Пирита с красивым и тщательно продуманным интерьером Смотрите большую галерею

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Если вы цените уют и высокое качество жизни, то этот дом в Пирита недалеко от моря - для вас! 

Жилая площадь этого прекрасного дома с бильярдной и бассейном - 327,9 м2.  Дом двухэтажный, но помещения расположены на полуэтажах на трех уровнях. 

На первом этаже располагаются холл, хорошо оборудованная кухня и просторная гостиная (51 м2) с камином и ценной антикварной мебелью. Из холла красивая лестница ведет на следующий уровень, где расположены кабинет и спальня для гостей. 

На третьем уровне - просторный холл с уютным уголком для отдыха и чтения и две спальни. Из большой спальни имеется выход на просторный балкон и в ванную комнату с джакузи и туалетом. В большой спальне есть два встроенных гардероба, в маленькой спальне - большой гардеробный шкаф.

На цокольном этаже - просторный спа-комплекс: сауна с большим предбанником с камином и бассейн. Также имеется отдельный туалет. Кроме того, здесь находится бильярдная и подсобное помещение со стиральной машиной и другими предметами домашнего обихода.

Что касается интерьера, то он дорог и выдержан в классическом стиле.

Подробности о продаже и множество красивейших фотографий вы сможете найти ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ