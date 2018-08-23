Жилая площадь этого прекрасного дома с бильярдной и бассейном - 327,9 м2. Дом двухэтажный, но помещения расположены на полуэтажах на трех уровнях.

На первом этаже располагаются холл, хорошо оборудованная кухня и просторная гостиная (51 м2) с камином и ценной антикварной мебелью. Из холла красивая лестница ведет на следующий уровень, где расположены кабинет и спальня для гостей.

На третьем уровне - просторный холл с уютным уголком для отдыха и чтения и две спальни. Из большой спальни имеется выход на просторный балкон и в ванную комнату с джакузи и туалетом. В большой спальне есть два встроенных гардероба, в маленькой спальне - большой гардеробный шкаф.

На цокольном этаже - просторный спа-комплекс: сауна с большим предбанником с камином и бассейн. Также имеется отдельный туалет. Кроме того, здесь находится бильярдная и подсобное помещение со стиральной машиной и другими предметами домашнего обихода.

Что касается интерьера, то он дорог и выдержан в классическом стиле.