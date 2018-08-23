Чт, 23.08.2018
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В пригороде Парижа человек с ножом убил двоих и ранил еще одного

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Французские полицейские.

ФОТО: EPA/Scanpix

Вооруженный ножом мужчина убил сегодня в пригороде Парижа двух человек и ранил еще одного, сообщил местный чиновник, добавив, что полиция застрелила нападавшего, пишет Postimees.

По информации агентства AFP, нападавший убил свою мать и сестру, еще один человек находится в больнице с ранениями.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская организация Исламское государство.

«Человек, который организовал нападение в Трапе, на юго-западе от Парижа, является борцом Исламского государства, - сообщил пропагандистский канал группировки Amaq. – Он совершил нападение в качестве ответа на призывы нападать на коалиционные страны Исламского государства».

Министр внутренних дел Жерар Коллон выразил в Twitter соболезнования жертвам: «Мои первые мысли о жертвах и их близких. Хочу поблагодарить спецслужбы за примерную реакцию».

Полиция нейтрализовала нападавшего в 30 километрах от Парижа после того, как он после кровавой разборки попытался спрятаться в подворотне. 

Инцидент произошел в городке Трап, в котором проживают 300 000 человек. Совсем рядом с ним расположен знаменитый Версаль, но сам населенный пункт известен своей бедностью, преступностью и жесткой интерпретацией ислама. Там проживает большая мусульманская община, и у правоохранительных органов Франции есть основания подозревать, что отсюда воевать за Исламское государство уехали как минимум 50 человек.

ФОТО: Twitter.com

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