В пригороде Парижа человек с ножом убил двоих и ранил еще одного

По информации агентства AFP, нападавший убил свою мать и сестру, еще один человек находится в больнице с ранениями.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская организация Исламское государство.

«Человек, который организовал нападение в Трапе, на юго-западе от Парижа, является борцом Исламского государства, - сообщил пропагандистский канал группировки Amaq. – Он совершил нападение в качестве ответа на призывы нападать на коалиционные страны Исламского государства».

Министр внутренних дел Жерар Коллон выразил в Twitter соболезнования жертвам: «Мои первые мысли о жертвах и их близких. Хочу поблагодарить спецслужбы за примерную реакцию».

Полиция нейтрализовала нападавшего в 30 километрах от Парижа после того, как он после кровавой разборки попытался спрятаться в подворотне.

Инцидент произошел в городке Трап, в котором проживают 300 000 человек. Совсем рядом с ним расположен знаменитый Версаль, но сам населенный пункт известен своей бедностью, преступностью и жесткой интерпретацией ислама. Там проживает большая мусульманская община, и у правоохранительных органов Франции есть основания подозревать, что отсюда воевать за Исламское государство уехали как минимум 50 человек.