Мошенники заказали в интернете товары на 145 000 евро с помощью украденных данных компании из Вантаа

Полиция Восточной Уусимаа раскрыла исключительно хорошо спланированную кражу идентификационных данных компании. Злоумышленники от имени фирмы и ее владельца заказали в интернет-магазинах товаров на общую сумму 145 тысяч евро. Помимо этого, они изменили адрес компании, открыли ее ложный сайт в интернете и выдавали себя за владельцев в телефонных разговорах.

Жертвой преступления стала компания из Вантаа, занимающаяся маркетингом и торговлей аудиотехники. В сентябре прошлого года на протяжении двух недель подозреваемые заказывали посуду, подарочные сертификаты и натуральные продукты на имя фирмы.

Часть украденных товаров до сих пор не обнаружена

Не все попытки заказать товары оказались удачными, но заказать и получить удалось товары на общую сумму в несколько десятков тысяч евро. Полиция обнаружила на почте часть посылок, но до сих пор не обнаружены вещи на сумму 30 тысяч евро.

По словам комиссара Полиции Восточной Уусимаа Микко Минккинена, посылки забирали лица, которые не были осведомлены о преступной деятельности заказчиков – они просто выполняли просьбу.