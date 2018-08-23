Политические партии начали борьбу за Эвелин Ильвес
23 августа 2018, 13:12
Сразу несколько политических партий обратились к бывшей первой леди Эстонии Эвелин Ильвес с предложением баллотироваться в их списках на предстоящих в марте 2019 года парламентских выборах, передает Rus.ERR.
«Но я еще ни с кем ни о чем не договорилась», - сказала Эвелин Ильвес порталу ERR, добавив, что предложения баллотироваться по их спискам поступали практически от всех партий, за исключением EKRE.
«Наиболее активной была Центристская партия. Считаю, что мне предстоит серьезно подумать», - отметила проживающая на Хийумаа Ильвес, уточнив, что до конца августа она занята в своих кафе и ресторане, поэтому решение баллотироваться ей или нет примет в сентябре.