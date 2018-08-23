Футболист сборной Габона рассказал о человеческом жертвоприношении

Бывший нападающий сборной Габона по футболу Шива Н'Зигу сделал целый ряд сенсационных признаний во время религиозного мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале Le Chroniques du Gabon.
Спортсмен признался в человеческом жертвоприношении, а также в сексуальных связях с мужчинами, тетей и сестрой.
Н'Зигу заявил о том, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменили имя и занизили его возраст на пять лет, передает "Спорт-Экспресс".
Позднее, по словам футболиста, его отец убил мать в ходе "жертвоприношения во благо процветания своего бизнеса", в том числе ради успехов сына в футболе.
Н'Зигу выступал за разные клубы, в числе которых значится французский "Реймс", и завершил карьеру в 2016 году. За сборную Габона с 2000 по 2008 он провел 24 игры, забив пять мячей.