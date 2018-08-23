Футболист сборной Габона рассказал о человеческом жертвоприношении

Спортсмен признался в человеческом жертвоприношении, а также в сексуальных связях с мужчинами, тетей и сестрой.

Н'Зигу заявил о том, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменили имя и занизили его возраст на пять лет, передает "Спорт-Экспресс".

Позднее, по словам футболиста, его отец убил мать в ходе "жертвоприношения во благо процветания своего бизнеса", в том числе ради успехов сына в футболе.