Чт, 23.08.2018
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Предупреждение для водителей, направляющихся в Ида-Вирумаа: движение затруднит колонна с гигантским грузом

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Парк ветрогенераторов. Иллюстративное фото.

ФОТО: Кюллике Роовяли

В ночь на пятницу из Палдиски в Ида-Вирумаа будут перевозить три очень длинные лопасти ветрогенераторов, из-за чего движение на трассе, где будет происходить транспортировка, может быть нарушено.

В четверг вечером в порт Палдиски прибудет один из длиннейших грузов в истории Эстонии – лопасти для ветрогенераторов Eleon. Их длина превышает 55 метров, а вес составляет 15 тонн, сообщил представитель Eleon.

Колонна с грузом, состоящая из трех длинных спецтрейлеров и четырех сопровождающих машин, будет двигаться по маршруту Палдиски-Кейла-Юри-Маарду-Айду. Каждый трейлер составляет около 64 метров в длину.

Лопасти транспортируют ночью в Ида-Вирумаа на территорию ветропарка Айду, где их выгрузят на подготовленную для этого площадку.

Департамент шоссейных дорог выдал колонне специальное разрешение, представитель департамента пообещал участвовать в сопровождении гигантского груза близ Таллинна.

Груз представляет собой лопасти ветрогенераторов Eleon, базирующиеся на эстонской технологии, они поступили с датского завода LM Windpower.

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