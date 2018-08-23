Предупреждение для водителей, направляющихся в Ида-Вирумаа: движение затруднит колонна с гигантским грузом

В четверг вечером в порт Палдиски прибудет один из длиннейших грузов в истории Эстонии – лопасти для ветрогенераторов Eleon. Их длина превышает 55 метров, а вес составляет 15 тонн, сообщил представитель Eleon.

Колонна с грузом, состоящая из трех длинных спецтрейлеров и четырех сопровождающих машин, будет двигаться по маршруту Палдиски-Кейла-Юри-Маарду-Айду. Каждый трейлер составляет около 64 метров в длину.

Лопасти транспортируют ночью в Ида-Вирумаа на территорию ветропарка Айду, где их выгрузят на подготовленную для этого площадку.

Департамент шоссейных дорог выдал колонне специальное разрешение, представитель департамента пообещал участвовать в сопровождении гигантского груза близ Таллинна.