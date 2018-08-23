С понедельника ID-карту и паспорт можно будет получить и в Кесклиннаском отделении полиции

Со следующего понедельника, 27 августа, в новом пункте обслуживания Кесклиннаского отделения полиции можно будет получить готовую ID-карту и паспорт, ходатайство о которых было подано в других бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны или в электронной среде.
Пункт обслуживания Кесклиннаского отделения полиции расположен по адресу бульвар Кольде, 65, и будет открыт по рабочим дням с 9 до 17 часов.
По словам главного эксперта бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, сейчас самая большая нагрузка лежит на расположенных в Таллинне бюро облуживаниях, которые посещает почти половина ото всех клиентов.
«Мы надеемся, что открытие нового пункта в Кесклиннаском отделении полиции поможет уменьшить время ожидания в очереди в бюро на улицах Таммсааре и Пинна. Но следует обязательно помнить, что в пункте Кесклиннаского отделения полиции можно только забрать готовый документ. Другие услуги, например, принятие ходатайства о документе, там получить нельзя», – сказала Абрам.
Гражданин Эстонии может подать ходатайство о получении повторной ID-карты для взрослого или первичной карты для ребенка в электронной среде. «В нашей электронной среде подача ходатайства займет всего несколько минут и это можно сделать в любое удобное для себя время. Если вы подаете ходатайство в электронной среде, вам надо будет посетить бюро только для получения документа, и этим вы сэкономите время», – советует Марит Абрам.
Ходатайство можно подать по компьютеру, смартфону или планшету здесь. На данный момент возможностью подать ходатайство электронным образом воспользовалось почти 42 000 человек, из них более 25 000 в этом году.
Информацию о бюро обслуживания и очередях в режиме реального времени можно найти здесь. Время для посещения бюро можно забронировать здесь. Совет и информацию о получении документа можно получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.