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Испанские топ-футболисты грозят забастовкой

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Levante UD

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры, которая состоялась накануне, 22 августа, передает championat.com.

«Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения. Игроки не хотят проводить матчи за океаном, и такие нововведения должны приниматься более последовательно и с учётом интересов других людей. Это решение является проявлением неуважения по отношению к футболистам, судьям и болельщикам.

По моей информации, некоторые клубы выступают за проведение матчей в Америке, но я представляю игроков. Мы должны выступить с заявлением и, если не последует реакции, решать проблему самостоятельно. Надеемся, что дело не дойдёт до забастовки, но будем идти до конца, если это потребуется», — цитирует Агансо ESPN US.

Ранее стало известно, что испанская лига достигла соглашения с многонациональной компанией Relevant, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.

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