Испанские топ-футболисты грозят забастовкой

«Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения. Игроки не хотят проводить матчи за океаном, и такие нововведения должны приниматься более последовательно и с учётом интересов других людей. Это решение является проявлением неуважения по отношению к футболистам, судьям и болельщикам.

По моей информации, некоторые клубы выступают за проведение матчей в Америке, но я представляю игроков. Мы должны выступить с заявлением и, если не последует реакции, решать проблему самостоятельно. Надеемся, что дело не дойдёт до забастовки, но будем идти до конца, если это потребуется», — цитирует Агансо ESPN US.