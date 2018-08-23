Доллар взлетел

На 12:15 по московскому времени российская валюта немного отыграла позиции. Доллар прибавлял один процент и стоил 68,713 рубля, а евро подрос на 0,61 процента и достиг 79,383 рубля.

На курс российской валюты по-прежнему оказывают давление сразу несколько факторов: новые санкции США, риски которых пугают зарубежных инвесторов, выходящих из российских активов; падение развивающихся рынков, вызванное санкциями США против Турции, а также возобновление российскими властями закупок иностранной валюты.