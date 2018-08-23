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Уже скоро роскошь дома царского времени в центре Таллинна будет восстановлена

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ФОТО: Scandium Kinnisvara

Осенью 2018 года, а это значит, что очень скоро, в самом центре Таллинна будет сдан в эксплуатацию дом с 81 эксклюзивной квартирой со смелым дизайном.

Дом по адресу Нарвское шоссе, 40 построен в начале XX века – в то время, когда Таллинн назывался Ревелем. Уже скоро роскошь царского времени будет восстановлена.

ФОТО: Scandium Kinnisvara

При реновации дома были отреставрированы оригинальные архитектурные элементы здания. Элегантный вестибюль будет воссоздан заново. В старой части дома ждут своих новых хозяев стильные лофты с высокими потолками, а также небольшие квартиры со стороны двора с террасами.

ФОТО: Scandium Kinnisvara

В общем пользовании дома будут находиться тренажерный зал, внутренняя парковка велосипедов и прачечная.

Информация об объекте находится ЗДЕСЬ.

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