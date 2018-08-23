Уже скоро роскошь дома царского времени в центре Таллинна будет восстановлена
23 августа 2018, 17:22
Осенью 2018 года, а это значит, что очень скоро, в самом центре Таллинна будет сдан в эксплуатацию дом с 81 эксклюзивной квартирой со смелым дизайном.
Дом по адресу Нарвское шоссе, 40 построен в начале XX века – в то время, когда Таллинн назывался Ревелем. Уже скоро роскошь царского времени будет восстановлена.
При реновации дома были отреставрированы оригинальные архитектурные элементы здания. Элегантный вестибюль будет воссоздан заново. В старой части дома ждут своих новых хозяев стильные лофты с высокими потолками, а также небольшие квартиры со стороны двора с террасами.
В общем пользовании дома будут находиться тренажерный зал, внутренняя парковка велосипедов и прачечная.
Информация об объекте находится ЗДЕСЬ.