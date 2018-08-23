Страшная история: как находчивая жена отомстила мужу, который лишил ее крыши над головой

Эдит была дано три дня для освобождения дома. К концу первого дня все вещи были собраны, к концу второго дня женщина договорилась с людьми, которые будут помогать ей с переездом. А на третий день Эдит накрыла красивый стол с вином, креветками и икрой.

Вкусно поужинав, она зашла в каждую комнату и начинила карнизы для штор недоеденными креветками, покрытыми икрой. Вернувшись на кухню, Эдит убрала посуду и покинула дом.

Когда Джейк привел в дом свою любовницу, все было просто шикарно. Затем понемногу в доме начал появляться запах. Новоиспеченная пара изо всех сил пыталась избавиться от зловония. Они мыли повсюду полы и постоянно проветривали дом. Они почистили все ковры, проверили все трубы, везде были размещены освежители воздуха. Им даже пришлось заменить дорогостоящее напольное покрытие. Ничего не помогало.

Друзья пары отказывались приезжать к ним в гости. Уволилась горничная. В конце концов, они больше не могли выносить ужасающего запаха и решили продать дом.

Месяц спустя паре так и не удалось найти покупателя для дома, который теперь уже источал ужасающий запах. Молва о воняющем доме распространилась по округе. За поиск покупателя не брался ни один риэлтор. В результате паре пришлось занять крупную сумму в банке, чтобы срочно приобрести новый дом.

И тут Джейку позвонила бывшая жена, чтобы узнать, как идут дела. Он рассказал о плачевном состоянии дома. Выслушав Джейка, Эдит печально сказала, что очень скучает по дому, а затем добавила, что она бы немного изменила условия брачного договора, если бы дом вернулся к ней.

Предположив, что бывшая жена не представляет масштабов бедствия, Джейк согласился на 10% от стоимости дома, но при условии, что Эдит в тот же день подпишет необходимые бумаги. Она согласилась, и в течение часа дело было сделано.