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Советники Пало ушли с премиями

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Урве Пало

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Советники ушедшей в отставку министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало удалились с государственных постов с премиями, пишет Postimees.

У Урве Пало было три личных советника: Эгерт Йуузе, Ральф-Мартин Соэ и Малле Дапон.

Эгерт Йуузе получил при увольнении 4638 евро и 55 центов. 1800 евро из этой суммы составила премия за результативную работу, остальное - августовская зарплата пропорционально отработанному времени, отпускные и компенсация за неиспользованные дни основного просроченного отпуска.

Ральфу-Мартину Соэ выплатили 3548 евро и 15 центов, из которых 1200 евро составила премия.

Малле Дапон премии не получила. Ей выплатили 2216 евро и 21 цент.

Урве Пало при увольнении выплатили 3992 евро и 40 центов. Она тоже осталась без премии, но 600 евро и 11 центов в выплаченной сумме составили представительские выплаты.

Компенсация в размере шести месячных окладов выплачивается только тем министрам, которые покидают должность в результате отставки всего правительства, объявления вотума недоверия, или по предложению премьер-министра. Пало ушла по собственному желанию.

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