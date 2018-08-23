Советники Пало ушли с премиями

У Урве Пало было три личных советника: Эгерт Йуузе, Ральф-Мартин Соэ и Малле Дапон.

Эгерт Йуузе получил при увольнении 4638 евро и 55 центов. 1800 евро из этой суммы составила премия за результативную работу, остальное - августовская зарплата пропорционально отработанному времени, отпускные и компенсация за неиспользованные дни основного просроченного отпуска.

Ральфу-Мартину Соэ выплатили 3548 евро и 15 центов, из которых 1200 евро составила премия.

Малле Дапон премии не получила. Ей выплатили 2216 евро и 21 цент.

Урве Пало при увольнении выплатили 3992 евро и 40 центов. Она тоже осталась без премии, но 600 евро и 11 центов в выплаченной сумме составили представительские выплаты.