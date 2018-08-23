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  • Эстонские пользователи столкнулись со странным сбоем в работе Facebook

Эстонские пользователи столкнулись со странным сбоем в работе Facebook

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Facebook Canne&#39;is loovusfestivalil.

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

С сегодняшнего утра эстонские страницы в Facebook преследует странная ошибка, которая не позволяет публиковать посты, в которых есть ссылки.

Из-за ошибки у пользователей создается впечатление, будто им удалось опубликовать пост, но через несколько секунд он пропадает из истории, передает Postimees со ссылкой на Geenius.

Неизвестно, что вызвало возникновение ошибки и на многих ли пользователей она повлияла.

Проблемы Facebook обычно устраняет в течение дня.

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