Эстонские пользователи столкнулись со странным сбоем в работе Facebook
23 августа 2018, 14:23
С сегодняшнего утра эстонские страницы в Facebook преследует странная ошибка, которая не позволяет публиковать посты, в которых есть ссылки.
Из-за ошибки у пользователей создается впечатление, будто им удалось опубликовать пост, но через несколько секунд он пропадает из истории, передает Postimees со ссылкой на Geenius.
Неизвестно, что вызвало возникновение ошибки и на многих ли пользователей она повлияла.
Проблемы Facebook обычно устраняет в течение дня.