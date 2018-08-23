Картина дня: открытие мемориала жертвам коммунизма, суд над жестоким убийцей и инцидент в Мустамяэ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
В пригороде Парижа человек с ножом убил двоих и ранил еще одного
Вооруженный ножом мужчина убил сегодня в пригороде Парижа двух человек и ранил еще одного, сообщил местный чиновник, добавив, что полиция застрелила нападавшего. Читать далее...
Конфликт в Мустамяэ: полиция отправила на место несколько экипажей
Сегодня около полуночи в полицию поступил вызов в столичный район Мустамяэ. Читать далее...
Крупнейшая в Эстонии фирма сантехники закрыла все магазины из-за кибератаки
Ведущее эстонское предприятие AS FEB, занимающееся оптовой и розничной продажей сантехники, из-за предположительной кибератаки до конца недели закрыло все свои магазины. Читать далее...
Фото и видео: в Тарту вблизи приборостроительного завода горит подстанция
Сегодня утром, 23 сентября, около 9.00 Центр тревоги получил сообщение, что по адресу Рийа, 24б в Тарту горит подстанция. Читать далее...
Фото: потерпевшие дают показания в суде против серийного насильника и жестокого убийцы
В Харьюском уездном суде продолжаются слушания по делу Энрико Нурма, обвиняемого в убийстве, изнасилованиях и ограблении. Поскольку сегодня в суде дают показания две потерпевшие, заседание объявлено закрытым. Читать далее...
Галерея: открытие мемориала жертвам коммунизма Эстонии
В четверг на Маарьямяги в Таллинне состоится торжественное открытие мемориала жертвам коммунизма. Читать далее...
Задержанный в Нарве пьяный водитель лишился свободы, прав и автомобиля
Во вторник утром полиция в ходе рейда задержала пьяного водителя, которого лишили свободы и водительских прав. Также был конфискован его автомобиль. Читать далее...
Эстонцы разрушают финский строительный рынок
К такому выводу пришел Строительный союз Финляндии, глядя на деятельность небольших фирм, основанных мигрантами из Эстонии. Читать далее...
Внебрачный ребенок и партийная ссора как средство увеличения рейтинга
Свободная партия в августовских рейтингах вновь немного поднялась на поверхность. В то же время утратили поддержку “Зеленые Эстонии” и EKRE. С приближением выборов растет и число избирателей, не имеющих партийных предпочтений. Читать далее...
Политические партии начали борьбу за Эвелин Ильвес
Сразу несколько политических партий обратились к бывшей первой леди Эстонии Эвелин Ильвес с предложением баллотироваться в их списках на предстоящих в марте 2019 года парламентских выборах. Читать далее...
С 25 фунтами в кармане стать сказочно богатой в 15 лет
Еще три года назад Роуз Дайсон (18) была 15-летней британской школьницей в Южном Йоркшире, которая по желанию родителей должна была стать уважаемым врачом или учительницей, достаточно зарабатывающей, чтобы прокормить семью. Но вышло иначе. В возрасте 15 лет девочка с 25 фунтами в кармане основала предприятие Pura Cosmetics, которое производит бальзам для губ. На прошлой неделе в Таллинне Дайсон продала свою бизнес-идею организаторам программы предпринимательства TransferWise для молодежи «20 under 20» и выиграла 10 000 фунтов. Читать далее...
Эстонские пользователи столкнулись со странным сбоем в работе Facebook
С сегодняшнего утра эстонские страницы в Facebook преследует странная ошибка, которая не позволяет публиковать посты, в которых есть ссылки. Читать далее...