Картина дня: открытие мемориала жертвам коммунизма, суд над жестоким убийцей и инцидент в Мустамяэ

В пригороде Парижа человек с ножом убил двоих и ранил еще одного

Вооруженный ножом мужчина убил сегодня в пригороде Парижа двух человек и ранил еще одного, сообщил местный чиновник, добавив, что полиция застрелила нападавшего. Читать далее...

Конфликт в Мустамяэ: полиция отправила на место несколько экипажей

Сегодня около полуночи в полицию поступил вызов в столичный район Мустамяэ. Читать далее...

Крупнейшая в Эстонии фирма сантехники закрыла все магазины из-за кибератаки

Ведущее эстонское предприятие AS FEB, занимающееся оптовой и розничной продажей сантехники, из-за предположительной кибератаки до конца недели закрыло все свои магазины. Читать далее...

Фото и видео: в Тарту вблизи приборостроительного завода горит подстанция

Сегодня утром, 23 сентября, около 9.00 Центр тревоги получил сообщение, что по адресу Рийа, 24б в Тарту горит подстанция. Читать далее...

Фото: потерпевшие дают показания в суде против серийного насильника и жестокого убийцы

В Харьюском уездном суде продолжаются слушания по делу Энрико Нурма, обвиняемого в убийстве, изнасилованиях и ограблении. Поскольку сегодня в суде дают показания две потерпевшие, заседание объявлено закрытым. Читать далее...

Галерея: открытие мемориала жертвам коммунизма Эстонии

В четверг на Маарьямяги в Таллинне состоится торжественное открытие мемориала жертвам коммунизма. Читать далее...

Задержанный в Нарве пьяный водитель лишился свободы, прав и автомобиля

Во вторник утром полиция в ходе рейда задержала пьяного водителя, которого лишили свободы и водительских прав. Также был конфискован его автомобиль. Читать далее...

Эстонцы разрушают финский строительный рынок

К такому выводу пришел Строительный союз Финляндии, глядя на деятельность небольших фирм, основанных мигрантами из Эстонии. Читать далее...

Внебрачный ребенок и партийная ссора как средство увеличения рейтинга

Свободная партия в августовских рейтингах вновь немного поднялась на поверхность. В то же время утратили поддержку “Зеленые Эстонии” и EKRE. С приближением выборов растет и число избирателей, не имеющих партийных предпочтений. Читать далее...

Политические партии начали борьбу за Эвелин Ильвес

Сразу несколько политических партий обратились к бывшей первой леди Эстонии Эвелин Ильвес с предложением баллотироваться в их списках на предстоящих в марте 2019 года парламентских выборах. Читать далее...

С 25 фунтами в кармане стать сказочно богатой в 15 лет

Еще три года назад Роуз Дайсон (18) была 15-летней британской школьницей в Южном Йоркшире, которая по желанию родителей должна была стать уважаемым врачом или учительницей, достаточно зарабатывающей, чтобы прокормить семью. Но вышло иначе. В возрасте 15 лет девочка с 25 фунтами в кармане основала предприятие Pura Cosmetics, которое производит бальзам для губ. На прошлой неделе в Таллинне Дайсон продала свою бизнес-идею организаторам программы предпринимательства TransferWise для молодежи «20 under 20» и выиграла 10 000 фунтов. Читать далее...

Эстонские пользователи столкнулись со странным сбоем в работе Facebook